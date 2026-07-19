La tradicional celebración de la Virgen del Carmen, una de las fechas más importantes para miles de conductores y transportadores en Colombia, terminó marcada por un episodio de intolerancia que quedó registrado en video y causó críticas en redes sociales.

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Cada 16 de julio, camioneros, taxistas, motociclistas y demás trabajadores del transporte rinden homenaje a la Virgen del Carmen, considerada por muchos como la patrona y protectora de quienes recorren las carreteras del país. La jornada suele estar acompañada de caravanas, bendiciones de vehículos y muestras de devoción como flores, imágenes religiosas y banderas instaladas en los automotores.

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Sin embargo, durante esta celebración, un hecho ocurrido en una vía nacional llamó la atención por una situación completamente opuesta al espíritu de la fecha.

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En un video difundido en redes sociales se observa un tractocamión decorado con elementos alusivos a la Virgen del Carmen mientras se moviliza por una carretera. Según la información que acompaña las imágenes, el vehículo habría realizado movimientos en zigzag sobre la vía, una maniobra que generó preocupación entre otros actores viales debido al riesgo que representaba para quienes transitaban por el sector.

En medio de la situación, otro camión habría intentado adelantarlo, lo que habría provocado un momento de tensión entre los conductores y estuvo cerca de terminar en un accidente.

#OPINE 🤔 Celebración en honor a la Virgen del Carmen terminó en una violenta riña difundida en redes sociales. El video muestra a un tractocamión circulando en zigzag, lo que causó una maniobra peligrosa ante otro vehículo y desencadenó una pelea a golpes entre los involucrados. pic.twitter.com/aknj4O7UBR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 18, 2026

Luego del cruce entre los vehículos, varias personas descendieron de los automotores y comenzó una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea.

En las imágenes se observa a varios hombres intercambiando palabras en medio de la carretera. Posteriormente, uno de los involucrados empuja a otro, quien cae fuera de la vía, lo que provoca la reacción de las demás personas presentes y desencadena una riña.

El enfrentamiento ocurrió frente a otros conductores que circulaban por el lugar y que presenciaron la escena.

El video causó múltiples comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que una fecha asociada con la protección, la fe y el cuidado en las carreteras terminara protagonizada por un acto de violencia e imprudencia.

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Para muchos ciudadanos, la celebración de la Virgen del Carmen representa un momento para pedir seguridad en los recorridos y agradecer por la labor de quienes trabajan en las vías, por lo que hicieron un llamado a mantener la calma y respetar las normas de tránsito durante este tipo de jornadas.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre el lugar exacto donde ocurrió el enfrentamiento ni sobre posibles medidas tomadas por las autoridades frente al comportamiento de los conductores involucrados.

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