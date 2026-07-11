Sin embargo, en redes sociales y otros medios circularon otras versiones sobre el motivo que habría iniciado el altercado. Una de ellas indica que todo comenzó por un reclamo al conductor sobre la palada.

Frente a esto, la compañía recordó que desde el 28 de junio los buses municipales de Río de Janeiro dejaron de recibir dinero en efectivo como parte de una medida adoptada por la alcaldía para modernizar el sistema de recaudo y mejorar la seguridad, agregó el citado medio.

El incidente ocurrió en el barrio Freguesia , en Jacarepaguá , zona oeste de Río de Janeiro, y obligó a la intervención de las autoridades. De acuerdo con la información entregada por la empresa de transporte, la discusión comenzó cuando la mujer intentó pagar el pasaje en efectivo , según recogieron medios locales como O Día.

Las imágenes, grabadas por otros pasajeros, muestran que la discusión escaló rápidamente. La mujer ingresó hasta la cabina del conductor y comenzó a agredirlo con golpes, mientras él respondió intentando apartarla.

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En medio del forcejeo, el conductor mordió el brazo de la pasajera y ella reaccionó jalándole la camiseta y golpeándolo en el rostro. Segundos después, el hombre volvió a morder uno de los dedos de la mujer, mientras varios testigos observaban la escena sin lograr detener la pelea.

El hecho ocurrió el pasado 5 de julio y fue atendido por agentes del programa Segurança Presente, quienes acudieron tras ser alertados por el propio conductor. Según el reporte oficial, el trabajador manifestó que había sido agredido durante el recorrido y únicamente pidió que la pasajera fuera retirada del bus para poder continuar el servicio, sin presentar una denuncia formal.

Caos en un autobús de Río de Janeiro: un conductor y una pasajera se enfrascan en una brutal pelea a golpes… ¡y hasta mordiscos! Según reportes, el chofer denunció que la mujer, aparentemente ebria, lo había agredido durante el trayecto. pic.twitter.com/yALLlPm4ja — Sepa Más (@Sepa_mass) July 9, 2026

Sin embargo, una vez descendió del vehículo, la mujer acudió a la base policial para denunciar que también había sido víctima de agresión. Los uniformados le indicaron que debía presentar la denuncia en la 41ª Delegación de Policía (Tanque), pero, según la versión oficial, reaccionó con insultos, intentó agredir a uno de los agentes y se resistió al procedimiento. Finalmente, fue conducida a la estación de policía y quedó vinculada a un proceso por desacato, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Las autoridades brasileñas no revelaron la identidad de los involucrados y el caso continúa bajo investigación para establecer cómo comenzó la agresión y determinar las responsabilidades de cada una de las partes. Entretanto, el video sigue circulando ampliamente en redes sociales y ha reavivado el debate sobre los episodios de violencia que se presentan en el transporte público de Río de Janeiro.