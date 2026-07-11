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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Jul 11, 2026 - 12:44 am
Un episodio de violencia en el transporte público de Brasil quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales luego de que un conductor de bus y una pasajera terminaran enfrentándose a golpes y mordiscos dentro del vehículo.

El incidente ocurrió en el barrio Freguesia, en Jacarepaguá, zona oeste de Río de Janeiro, y obligó a la intervención de las autoridades. De acuerdo con la información entregada por la empresa de transporte, la discusión comenzó cuando la mujer intentó pagar el pasaje en efectivo, según recogieron medios locales como O Día.

Frente a esto, la compañía recordó que desde el 28 de junio los buses municipales de Río de Janeiro dejaron de recibir dinero en efectivo como parte de una medida adoptada por la alcaldía para modernizar el sistema de recaudo y mejorar la seguridad, agregó el citado medio.

Sin embargo, en redes sociales y otros medios circularon otras versiones sobre el motivo que habría iniciado el altercado. Una de ellas indica que todo comenzó por un reclamo al conductor sobre la palada.

Video sobre pelea a mordiscos entre conductor de bus y pasajera en Brasil

Las imágenes, grabadas por otros pasajeros, muestran que la discusión escaló rápidamente. La mujer ingresó hasta la cabina del conductor y comenzó a agredirlo con golpes, mientras él respondió intentando apartarla.

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En medio del forcejeo, el conductor mordió el brazo de la pasajera y ella reaccionó jalándole la camiseta y golpeándolo en el rostro. Segundos después, el hombre volvió a morder uno de los dedos de la mujer, mientras varios testigos observaban la escena sin lograr detener la pelea.

El hecho ocurrió el pasado 5 de julio y fue atendido por agentes del programa Segurança Presente, quienes acudieron tras ser alertados por el propio conductor. Según el reporte oficial, el trabajador manifestó que había sido agredido durante el recorrido y únicamente pidió que la pasajera fuera retirada del bus para poder continuar el servicio, sin presentar una denuncia formal.

Sin embargo, una vez descendió del vehículo, la mujer acudió a la base policial para denunciar que también había sido víctima de agresión. Los uniformados le indicaron que debía presentar la denuncia en la 41ª Delegación de Policía (Tanque), pero, según la versión oficial, reaccionó con insultos, intentó agredir a uno de los agentes y se resistió al procedimiento. Finalmente, fue conducida a la estación de policía y quedó vinculada a un proceso por desacato, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Las autoridades brasileñas no revelaron la identidad de los involucrados y el caso continúa bajo investigación para establecer cómo comenzó la agresión y determinar las responsabilidades de cada una de las partes. Entretanto, el video sigue circulando ampliamente en redes sociales y ha reavivado el debate sobre los episodios de violencia que se presentan en el transporte público de Río de Janeiro.

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