Un momento inesperado se robó las miradas en plena cobertura del Mundial 2026, luego de que un periodista de Fox Sports viviera una situación completamente ajena a su trabajo mientras hacía un informe en vivo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A periodista de Noticias Caracol le tocó parar informe en vivo por audaz hincha mexicano: video)

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa al reportero concentrado en su intervención frente a la cámara, cumpliendo con su labor desde las afueras de uno de los escenarios del torneo. Sin embargo, lo que parecía una transmisión normal cambió por completo en cuestión de segundos.

Detrás del periodista, y a pocos metros de donde se encontraba, dos jóvenes comenzaron a protagonizar una pelea que captó la atención de quienes seguían la transmisión. En el video se aprecia cómo los involucrados pasan por detrás del reportero repartiéndose varios golpes, provocando un ambiente de tensión en plena vía pública.

Lee También

Lo más llamativo del momento es que, pese a lo que ocurría a su espalda, el periodista continuó con su reporte sin detenerse, manteniendo la compostura frente a la cámara y sin intervenir en la situación.

No obstante, al ver que ya estaban muy cerca a él, se giró para no ser impactado de la nada. Lo curioso fue que en ese instante se cortó la señal y sus compañeros en estudio quedaron con la incertidumbre de saber qué pasó después.

Acá, el video de lo sucedido:

Fox Sports Out Of Context 😂. pic.twitter.com/ncKZeoYeT2 — Tibu Elguea (@christianelguea) June 12, 2026

Este tipo de situaciones no son del todo nuevas en transmisiones en vivo. En varias ocasiones, reporteros han sido interrumpidos por hechos inesperados mientras hacen su trabajo, desde aficionados que se atraviesan en cámara hasta incidentes más complejos que alteran el entorno de la cobertura.

De hecho, este tipo de momentos suelen viralizarse con facilidad debido a lo impredecible de las transmisiones en directo, donde cualquier situación externa puede quedar registrada sin posibilidad de edición.

* Pulzo.com se escribe con Z