En medio del ambiente festivo que rodea la inauguración del Mundial 2026, la reportera de Noticias Caracol terminó protagonizando una escena que rápidamente llamó la atención de televidentes y usuarios en redes.

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El hecho se presentó durante una transmisión en vivo desde las inmediaciones del Estadio Azteca, escenario emblemático donde se dio inicio al certamen orbital. Rocío Rodríguez entregaba información para Noticias Caracol y varios aficionados mexicanos circulaban por el lugar.

Sin embargo, de un momento a otro uno de los hinchas se detuvo y se hizo al lado de la comunicadora para pedirle una foto en pleno directo.

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Acá, el video de lo ocurrido:

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La situación no pasó desapercibida en el estudio, donde la conductora Luisa Fernández reaccionó con humor al ver lo que ocurría en pantalla. En tono jocoso, le lanzó un comentario a su compañera: le pidió que sonriera para la foto, provocando un momento espontáneo.

Ante la curiosidad de los televidentes por saber cómo terminó la situación, el propio equipo del noticiero decidió compartir posteriormente la imagen final. En ella se observa a Rodríguez posando sonriente junto al seguidor, en una escena que refleja el ambiente festivo que se vive en torno al torneo.

La transmisión también permitió observar detalles del trabajo detrás de cámaras. En medio de las condiciones propias de una cobertura en exteriores, se alcanzó a ver al productor colaborando con la periodista, sosteniendo una sombrilla para facilitar su labor mientras cumplía con el reporte en las afueras del estadio.

En esta edición, catalogada como una de las más grandes de la historia, no solo destacan los partidos, sino también las historias que se construyen alrededor, donde los hinchas y los periodistas terminan compartiendo momentos que evidencian la pasión global por el fútbol.

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