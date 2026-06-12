A pocas horas del debut de Paraguay en el Mundial 2026, uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el mediocampista Diego Gómez, quien no pudo contener las lágrimas durante la rueda de prensa previa al partido ante Estados Unidos.

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El futbolista, que vive su primera experiencia en una Copa del Mundo, se mostró visiblemente conmovido al hablar de lo que significa representar a su país en el torneo más importante del planeta.

En medio de sus declaraciones, la emoción lo desbordó y tuvo que hacer una pausa, mientras intentaba recomponerse ante los medios de comunicación.

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“Muy contento acá de poder representar a mi país. Logramos después de mucho una clasificación”, dijo Gómez.

Acá, el video de lo ocurrido:

ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas. ⚽ #ESPNMundial

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Sus palabras reflejaron no solo su sentir personal, sino también el de toda una generación de futbolistas paraguayos que esperaron años para volver a una cita mundialista.

Mientras respondía preguntas sobre el partido y su preparación, Gómez comenzó a quebrarse al referirse al orgullo de vestir la camiseta de su selección en un escenario de talla mundial.

El mediocampista fue acompañado en ese momento por el entrenador Gustavo Alfaro, quien lo consoló ante la evidente carga emocional.

“No hay palabras. Es lo que sentimos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores”, dijo el técnico argentino mientras le daba golpes en la espalda a su jugador.

Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años de ausencia, lo que hace aún más especial el momento para sus futbolistas y seguidores. La última participación del combinado guaraní había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los cuartos de final, firmando la mejor actuación de su historia en este certamen.

Desde entonces, la selección vivió un largo proceso de reconstrucción, con varias eliminatorias sin éxito. Por eso, el regreso a la Copa del Mundo ha sido vivido como una reivindicación deportiva y emocional para todo el país.

El debut frente a Estados Unidos marcará el inicio de un nuevo capítulo para Paraguay en los mundiales. Más allá del resultado, la imagen de Gómez emocionado ya quedó como uno de los momentos más humanos y recordados en la antesala del torneo.

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