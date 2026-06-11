El fútbol brasileño recibió una noticia amarga en pleno inicio del Mundial de 2026. El mismo día en que comenzó la nueva edición de la Copa del Mundo, murió Hércules Brito Ruas, exdefensor que integró la selección de Brasil campeona en México 1970.

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La muerte del exfutbolista ocurrió a los 86 años en Río de Janeiro, donde permanecía hospitalizado desde hacía varios días debido a complicaciones derivadas de una neumonía. La información fue confirmada por familiares y posteriormente replicada por entidades vinculadas al fútbol brasileño.

Brito formó parte de una de las selecciones más recordadas en la historia de los mundiales. En aquella Copa del Mundo disputada en México, compartió equipo con figuras como Pelé, Jairzinho, Rivellino, Tostão y Carlos Alberto Torres, futbolistas que llevaron a Brasil a conquistar su tercer título mundial.

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El exzaguero disputó los Mundiales de 1966 y 1970 con la camiseta de la Canarinha. En la edición celebrada en territorio mexicano integró la defensa del equipo dirigido por Mário Zagallo, considerado por muchos como uno de los mejores conjuntos que ha presentado el fútbol brasileño.

La coincidencia entre su fallecimiento y la inauguración del Mundial de 2026 llamó la atención de aficionados y medios deportivos. El torneo comenzó precisamente en México, país donde Brito alcanzó la cima de su carrera al levantar la Copa del Mundo hace más de cinco décadas.

Brito hizo parte del histórico Brasil campeón en México 1970

La selección brasileña de 1970 es recordada por el nivel de juego que exhibió durante todo el campeonato. En la final disputada en el Estadio Azteca, derrotó 4-1 a Italia y se convirtió en la primera selección en alcanzar tres títulos mundiales.

Aquel equipo quedó marcado en la historia por el liderazgo de Pelé y por una generación de futbolistas que muchos consideran irrepetible. Brito integró la línea defensiva junto a Wilson Piazza, aportando experiencia en una plantilla que dominó el torneo de principio a fin.

Clubes y entidades del fútbol brasileño lamentaron muerte de Hércules Brito

Luego de conocerse la noticia, distintas instituciones deportivas expresaron mensajes de condolencia. Entre ellas estuvieron la Confederación de Fútbol de Río de Janeiro y el club Vasco da Gama, uno de los equipos más representativos en la trayectoria profesional del exdefensor.

La partida de Brito se produjo en una fecha simbólica para el fútbol mundial. Mientras millones de aficionados seguían el arranque de la Copa del Mundo de 2026, Brasil despedía a uno de los integrantes de la generación que escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva.

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