Horas antes del inicio del Mundial de 2026, la selección de Haití se vio obligada a modificar su camiseta oficial luego de que la Fifa objetara varios elementos incluidos en el diseño elaborado por la marca colombiana Saeta, la única empresa nacional con presencia en la Copa del Mundo.

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La decisión sorprendió tanto a la federación haitiana como a los responsables de la indumentaria, ya que el uniforme había sido presentado meses atrás como un homenaje a la historia y la identidad del país caribeño.

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial consideró que algunos detalles visuales podían interpretarse como mensajes políticos, algo que está restringido por su reglamento sobre equipamiento.

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El elemento que despertó la controversia era una ilustración inspirada en la Batalla de Vertières, considerada uno de los episodios decisivos en la lucha por la independencia de Haití frente a Francia. El diseño también incluía referencias a una de las primeras banderas utilizadas por la nación caribeña tras alcanzar su libertad.

Según la interpretación de la Fifa, estos símbolos podían ser considerados una manifestación política dentro de una competición que exige neutralidad en la indumentaria de las selecciones participantes. El reglamento establece que los uniformes no pueden contener mensajes, imágenes o declaraciones de carácter político, religioso o discriminatorio.

La marca colombiana SAETA anunció en un comunicado que tuvo que modificar la camiseta de Haití para el Mundial por petición de FIFA, al considerar que transmitía un mensaje político por la representación de la Batalla de Vertières de 1803, en la que los Haitianos consiguieron la… pic.twitter.com/Hl5wO4kEHA — Juez Central (@Juezcentral) June 10, 2026

Saeta defendió el diseño de la camiseta de Haití

Luego de conocerse la exigencia del organismo internacional, Saeta emitió un comunicado en el que explicó que la intención del diseño nunca fue transmitir un mensaje político, sino rendir homenaje a la historia, la resiliencia y el orgullo del pueblo haitiano.

La compañía señaló que respetó el proceso de revisión adelantado por la Fifa y aplicó los cambios solicitados para que la selección pudiera competir sin inconvenientes en la Copa del Mundo. La empresa también destacó que trabajó de manera coordinada con la federación haitiana durante todo el proceso.

La situación tuvo especial repercusión en Colombia debido a que Saeta se convirtió en la primera marca nacional en vestir a una selección clasificada a un Mundial. Por esa razón, el episodio puso a la compañía en el centro de la conversación internacional a pocas horas del comienzo del torneo.

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