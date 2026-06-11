El Mundial 2026 ya está en marcha y México fue el encargado de encender la fiesta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Primer gol del Mundial 2026 fue de un colombiano: Julián Quiñones hizo historia con México)

Ante un estadio repleto, convertido en una auténtica caldera desde mucho antes del pitazo inicial, el equipo de Javier Aguirre derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural y dio el primer golpe de autoridad en la Copa del Mundo.

La tarde tuvo un protagonista especial: Julián Quiñones. El delantero nacido en Colombia se encargó de escribir su nombre en la historia al convertir el primer gol del torneo, desatando una celebración que sacudió a todo el escenario mundialista.

Lee También

Desde los primeros minutos quedó claro que México no estaba dispuesto a especular. El ‘Tri’ se instaló en campo rival y comenzó a presionar con intensidad la salida sudafricana.

Raúl Jiménez avisó muy temprano con una volea que obligó a una gran intervención del arquero Ronwen Williams. Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo también participaron activamente en un inicio que mostraba a los locales como claros dominadores.

La insistencia tuvo premio a los nueve minutos.

Una recuperación en terreno rival dejó la pelota en poder de Julián Quiñones, quien aprovechó el desconcierto defensivo para definir con categoría y vencer a Williams. El estadio explotó de inmediato.

El atacante de origen colombiano no se conformó con eso. Durante toda la primera mitad fue el jugador más peligroso del encuentro. Incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con un potente disparo que pasó cerca del arco y posteriormente con una definición que terminó estrellándose contra el poste.

Sudáfrica intentó reaccionar con el paso de los minutos y logró equilibrar parcialmente el trámite. Sin embargo, el conjunto dirigido por Hugo Broos nunca encontró claridad suficiente para inquietar de manera constante a la defensa mexicana.

El descanso llegó con la sensación de que el marcador era corto para lo mostrado por los anfitriones.

La segunda mitad comenzó con la misma tendencia.

México siguió atacando y encontró aún más espacios cuando Yaya Sithole fue expulsado por derribar a Brian Gutiérrez cuando este se escapaba hacia el arco rival. La tarjeta roja dejó a Sudáfrica con diez hombres y obligó a los africanos a resistir durante buena parte del complemento.

Con superioridad numérica, el ‘Tri’ monopolizó la posesión y fue acercándose cada vez más al segundo tanto.

La recompensa llegó sobre los 68 minutos.

Julián Quiñones abrió el juego hacia la banda derecha y la jugada terminó en un preciso centro de Roberto Alvarado que encontró la cabeza de Raúl Jiménez. El experimentado delantero conectó con autoridad y mandó la pelota al fondo de la red para decretar el 2-0.

La celebración fue tan intensa como emotiva. El estadio entendió que la victoria estaba cada vez más cerca y comenzó a vivir una auténtica fiesta mundialista.

Los problemas para Sudáfrica no terminaron ahí.

A pocos minutos del final, los visitantes sufrieron una segunda expulsión después de una revisión del VAR que terminó dejando al equipo con nueve jugadores.

Con el resultado prácticamente definido, México administró la ventaja mientras las tribunas cantaban sin parar. El tradicional “Cielito Lindo” retumbó en cada rincón del estadio y acompañó los últimos minutos de un estreno que dejó muy buenas sensaciones para los locales.

Cuando llegó el pitazo final, la fiesta fue completa.

México arrancó su Mundial con una victoria convincente, Julián Quiñones se convirtió en el primer anotador de la Copa del Mundo y el México volvió a demostrar por qué es uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol.

El camino apenas comienza, pero el anfitrión ya dio el primer paso soñado ante su gente y logró romper la maldición de nunca ganar en un partido inaugural.

* Pulzo.com se escribe con Z