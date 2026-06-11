La Copa del Mundo de 2026 ya tiene a su primer anotador y la historia tiene un inesperado acento colombiano. Julián Quiñones, delantero nacido en Nariño y nacionalizado mexicano, fue el encargado de abrir el marcador en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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El atacante aprovechó la presión alta de su selección y, luego de una recuperación en campo rival, venció al arquero sudafricano Ronwen Williams para poner en ventaja al conjunto dirigido por Javier Aguirre, convirtiéndose así en el primer futbolista que celebra un gol en esta edición del torneo más importante del planeta.

Cómo fue el primer gol del Mundial 2026

La anotación llegó muy temprano, en el minuto 9 del compromiso disputado en el Estadio Ciudad de México, escenario elegido para dar inicio a la Copa del Mundo.

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Y es que Williams comprometió a uno de sus compañeros con un pase en zona de riesgo y Erik Lira presionó con éxito para recuperar el balón cerca del área.

La jugada terminó en los pies de Julián Quiñones, quien sacó un potente remate de pierna derecha para vencer al guardameta y decretar el 1-0 parcial para el seleccionado mexicano.

El tanto premió el dominio que había mostrado el conjunto local durante los primeros minutos del encuentro y desató la celebración de los aficionados presentes en las tribunas.

Este es el tanto del colombiano, nacionalizado mexicano:

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs! ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2i4pbR7fVS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Julián Quiñones nació en Colombia, pero juega para México

Aunque hoy es una de las figuras de la selección mexicana, Quiñones nació en Magüí Payán, municipio ubicado en el departamento de Nariño.

El delantero desarrolló gran parte de su carrera profesional en territorio mexicano, donde logró consolidarse como uno de los atacantes más destacados de la liga local. Con el América de México tuvo uno de sus mejores momentos.

Su proceso de integración al fútbol mexicano fue tan exitoso que terminó obteniendo la nacionalidad de ese país y posteriormente recibió la oportunidad de representar al ‘Tri’ en competencias internacionales.

Gracias a ese recorrido, el atacante llegó al Mundial como una de las principales apuestas ofensivas de Javier Aguirre para liderar al equipo anfitrión.

El atacante milita actualmente en el club saudí Al-Qadsiah, donde firmó una temporada sobresaliente que llamó la atención de aficionados.

Antes del inicio del Mundial, el delantero terminó como máximo goleador de la liga de Arabia Saudita, superando incluso a figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo.

Ese rendimiento le permitió llegar con confianza al torneo y responder desde el primer partido con un gol histórico.

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