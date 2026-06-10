La expectativa por conocer a los mejores exponentes del balompié de barrio, juvenil y de canteras en la capital del país está al rojo vivo. A solo horas de que se abran los sobres y se entreguen los galardones, se conocieron detalles cruciales de lo que será la gran Gala de Premiación del Fútbol Aficionado de Bogotá 2026, un evento que ha desatado una auténtica locura entre las comunidades futboleras de la ciudad y que servirá como el marco perfecto para el lanzamiento de la esperada Champions Elite Bogotá, torneo que rodará el balón en el mes de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

La cita será este jueves 11 de junio de 2026 en el icónico bar temático La Diez Salsa y Fútbol, ubicado en la zona de los Outlets en Bogotá. El lugar promete encender el ambiente con una perfecta combinación de pasión por la pelota, pantallas gigantes y el sabor característico de la salsa para homenajear a los campeones en una noche que promete ser inolvidable y organizado por Capital Cup Bogotá.

La velada no solo contará con los jóvenes talentos locales, sino que se vestirá de gala con la alfombra roja por la que desfilarán exjugadores profesionales, directivos y los principales patrocinadores que inyectan recursos para que el fútbol base de la capital siga creciendo.

La competencia por llevarse los trofeos dorados estará de infarto, pues entre los nominados se encuentran los equipos más destacados y tradicionales de la élite aficionada bogotana. Escuadras de la talla de Alianza Sur, Nacional de Eléctricos, Los Primos, CD Dilex, Suramericana de Transportes, Calle 13, Sangox, Kanto League, Tairona FC y Kadima, entre otros, prometen pelearse cabeza a cabeza los reconocimientos en las distintas categorías masculinas.

Lee También

El impacto de esta edición ha superado cualquier proyección de los organizadores, consolidándose como un fenómeno masivo en las plataformas digitales. Al confirmarse que esta gala estará enfocada exclusivamente en el fútbol aficionado masculino de Bogotá, la comunidad se volcó por completo a apoyar a sus candidatos predilectos, registrando una cifra histórica de más de 12.000 votos virtuales para elegir a los ganadores de las distintas categorías.

Este respaldo popular vino acompañado de un alcance mediático sin precedentes para el deporte base de la ciudad, alcanzando más de 300.000 visualizaciones en los contenidos y videos promocionales del evento. Entre las distinciones más deseadas de la noche de este jueves se encuentran el premio al Mejor Jugador del Año, la Revelación Masculina, el Mejor Director Técnico, la Valla Menos Vencida y el ansiado trofeo al Goleador del Año.

* Pulzo.com se escribe con Z