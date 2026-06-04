El hangar del aeropuerto militar de Catam se vistió de fiesta y patriotismo para despedir oficialmente a la Selección Colombia de fútbol, que emprende su viaje rumbo a los Estados Unidos con la ilusión intacta de representar al país en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, más allá del fervor deportivo, el evento político y social se robó las miradas por un detalle de vestuario que produjo comentarios inmediatos en las redes.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente Gustavo Petro llegó al evento rompiendo el protocolo tradicional y luciendo orgulloso la camiseta oficial de la ‘Tricolor’, un hecho que desató una inevitable ola de comparaciones debido a la coyuntura jurídica que atraviesa la carrera por la Casa de Nariño.

El jefe de Estado fue el encargado de liderar la ceremonia protocolaria y entregar los símbolos patrios a los máximos referentes del combinado nacional. Rostros clave del proceso como el director técnico Néstor Lorenzo y el capitán James Rodríguez recibieron en sus manos el pabellón nacional de parte del mandatario, en medio de los aplausos de toda la delegación.

Lee También

Tras el emotivo encuentro en la pista militar, los futbolistas y el cuerpo técnico abordaron un moderno avión de la aerolínea Avianca, el cual fue completamente brandeado y personalizado con los logos, colores y distintivos oficiales de la Selección Colombia para transportarlos directamente a territorio norteamericano.

La aparición de Gustavo Petro con la camiseta amarilla encendió el debate debido al reciente fallo de un juzgado de Bogotá, que le prohibió de forma tajante al candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, y a su movimiento ‘Defensores de la Patria’, utilizar la indumentaria de la Selección en sus actos de campaña política.

Acto oficial vs. Proselitismo: mientras que la justicia frenó a De la Espriella por considerar que estaba instrumentalizando un símbolo patrio para pescar votos y hacer propaganda electoral en beneficio propio, lo de Petro se enmarca estrictamente en sus funciones institucionales.

mientras que la justicia frenó a De la Espriella por considerar que estaba instrumentalizando un símbolo patrio para pescar votos y hacer propaganda electoral en beneficio propio, lo de Petro se enmarca estrictamente en sus funciones institucionales. Representación del Estado: el mandatario nacional usó la prenda en su calidad de jefe de Estado y representante legítimo de todos los colombianos en un acto oficial de Gobierno, un escenario que está completamente blindado de las restricciones cautelares que hoy pesan sobre los candidatos en la carrera por la Presidencia.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.