La despedida oficial de la Selección Colombia en el aeropuerto militar de Catam dejó momentos de alta emotividad. Ante toda la delegación liderada por el técnico Néstor Lorenzo y referentes como James Rodríguez, el presidente Gustavo Petro tomó el micrófono para entregar un mensaje cargado de reflexión y aliento antes de que el equipo aborde el avión rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026.

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Lejos de los discursos netamente deportivos o políticos, el mandatario prefirió hablarle al ser humano detrás del futbolista, tocando fibras sensibles sobre el éxito y el peso que cargan desde muy jóvenes.

Petro inició su intervención reconociendo el inmenso impacto que tiene la exposición mediática en los jugadores del combinado nacional, advirtiendo sobre las tentaciones que rodean al fútbol de élite.

En su mensaje, el jefe de Estado les pidió que esa lucha interna se traduzca en una fortaleza dentro de la cancha, priorizando siempre el bienestar colectivo sobre el brillo de las individualidades. “Esto implica que en el campo del fútbol, donde ustedes les toca trabajar, un trabajo que trae alegría, tristeza, afanes, lleven eso siempre en su juego, juego de equipo y de individuos que deben mirar el equipo, equipo que debe tener la humildad antes que nada”, añadió.

El punto más alto y aplaudido de la despedida llegó cuando el mandatario utilizó una de las frases más conocidas del pasaje bíblico para trazar un paralelo entre el destino de los jugadores en el torneo y el futuro de todo el pueblo colombiano.

La insignia nacional: El presidente aseguró que anteponer la vida a la codicia “debe ser la insignia de un juego que representa la nación, somos humanidad antes que nada”.

El presidente aseguró que anteponer la vida a la codicia “debe ser la insignia de un juego que representa la nación, somos humanidad antes que nada”. El anhelo de victoria: Recordando que el país ha superado momentos difíciles, Petro cerró con una frase contundente que selló la motivación del viaje: “Ojalá ustedes ya no son los últimos y deseo y quiero que sean los primeros, al igual que el pueblo de Colombia”.

Con estas palabras de fondo, el equipo nacional se subió a la aeronave brandeada con los colores patrios, llevando en su equipaje el sueño de todo un país que espera verlos hacer historia en territorio norteamericano.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.