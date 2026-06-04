A menos de 20 días de que se abran las urnas para definir la Presidencia de la República, la campaña del abogado barranquillero Abelardo de la Espriella recibió un duro e imprevisto revés en los estrados judiciales. Un juez de Bogotá le prohibió formalmente al aspirante y a toda la militancia de su movimiento, ‘Defensores de la Patria’, utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia de fútbol en cualquier evento público, manifestación o pieza publicitaria de carácter político.

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La determinación se adoptó como una medida provisional y cautelar mientras el despacho judicial estudia y define de fondo una acción de tutela interpuesta contra la campaña del candidato costeño.

El uso de la indumentaria de la ‘Tricolor’ se había convertido en un sello característico de las bases de De la Espriella en sus correrías por las regiones, buscando apelar al patriotismo y la unidad nacional de cara al balotaje del 21 de junio contra Iván Cepeda. Sin embargo, la acción jurídica alega que esta estrategia instrumentaliza un símbolo deportivo que pertenece a todos los colombianos, vinculándolo de manera directa a una sola corriente ideológica y partidista.

Propiedad intelectual y marcas: la indumentaria oficial y los emblemas de la Selección Colombia son propiedad registrada de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entidad que bajo los lineamientos estrictos de la FIFA prohíbe de forma tajante el uso de sus marcas, uniformes y logos para hacer proselitismo político, religioso o comercial sin autorización expresa.

la indumentaria oficial y los emblemas de la Selección Colombia son propiedad registrada de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entidad que bajo los lineamientos estrictos de la FIFA prohíbe de forma tajante el uso de sus marcas, uniformes y logos para hacer proselitismo político, religioso o comercial sin autorización expresa. Neutralidad de los símbolos: el recurso judicial busca proteger el principio de que los símbolos de identidad nacional y deportiva no deben ser apropiados por ninguna campaña para pescar votos de ciudadanos indecisos en una contienda electoral tan polarizada.

De esta manera, el equipo de “El Tigre” tendrá que guardar de inmediato las camisetas amarillas y reestructurar la imagen de sus eventos de calle, bajo la advertencia de incurrir en desacato judicial si violan la orden del juez antes de que se dicte el fallo definitivo de la tutela.

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