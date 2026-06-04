La baraja política de cara a la segunda vuelta presidencial sigue moviéndose con fuerza, y esta vez el turno fue para Sergio Fajardo. El excandidato, que consolidó una importante fuerza electoral al obtener un millón de votos en la pasada jornada de urnas, rompió el silencio en los micrófonos de Mañanas Blu para dejar clara su estricta postura de independencia y lanzar un duro dardo contra los proyectos que pretendían modificar la institucionalidad del país.

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Fajardo fue tajante al advertir que no se prestará para el tradicional juego de las maquinarias ni saldrá corriendo a buscar puestos en los gobiernos que se disputan la Casa Nariño. “Yo no estoy negociando nada con nadie”, sentenció el dirigente, desestimando cualquier rumor sobre supuestas llamadas o pactos secretos con las campañas que avanzaron al balotaje.

Uno de los puntos con mayor tensión de la entrevista radial ocurrió cuando el director del programa, Néstor Morales, intentó arrinconarlo para que revelara el nombre del candidato por el que inclinará su apoyo el próximo 21 de junio. Lejos de ceder a la presión, Fajardo lo frenó en seco con una respuesta cortante que dejó mudo al panel de periodistas:

El matemático antioqueño defendió con vehemencia la autonomía de los ciudadanos que lo respaldaron en las urnas, asegurando que la vieja idea de que un dirigente puede “endosar” o transferir un millón de votos como si fuera mercancía es un error garrafal en la política moderna.

Fajardo no ocultó su enorme satisfacción ante la reciente decisión del comité del Gobierno de retirar y congelar el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. Para el excandidato, este sorpresivo paso atrás del oficialismo valida las alertas que él mismo venía encendiendo desde el primer día de la contienda electoral.

Rechazo al proyecto: “Me parece excelente que retiren esa propuesta de Asamblea Constituyente que desde el día uno dije que era una convocatoria a la guerra”, manifestó sin rodeos.

“Me parece excelente que retiren esa propuesta de Asamblea Constituyente que desde el día uno dije que era una convocatoria a la guerra”, manifestó sin rodeos. Defensa de las normas actuales: Insistió en que su equipo trabajó arduamente para fortalecer la Constitución de 1991, argumentando que la Carta Magna actual posee todas las herramientas necesarias para transformar a Colombia sin necesidad de “patear lo que no le gusta” al gobernante de turno o maltratar la separación de poderes.

Finalmente, el dirigente político aclaró que los diez puntos de su decálogo programático —que incluye banderas históricas como la lucha contra la corrupción, la educación, la salud y un nuevo enfoque en política exterior— no son una “lista de mercado” para transar ministerios ni cuotas burocráticas. Lamentó que, debido a la agresividad de la campaña electoral, el país no hubiera escuchado sus propuestas con atención anteriormente, aunque celebró que ahora la ciudadanía esté mirando ese decálogo con otros ojos.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.