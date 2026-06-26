Detrás de la ajustada victoria que llevó a Abelardo De La Espriella a la presidencia de Colombia hubo una crisis silenciosa que solo dos personas manejaron en absoluto secreto. Carlos Suárez, el estratega principal detrás de la campaña de la derecha, destapó en los micrófonos de Caracol Radio la inmensa carga de tensión que se vivió en el cuartel general del candidato durante las últimas 36 horas previas a la apertura de las urnas, un periodo en el que los datos internos amenazaron con desmoronar el triunfalismo.

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En diálogo con la periodista Vanessa de la Torre, Suárez confesó que el punto de máxima vulnerabilidad de todo el proceso ocurrió en la madrugada del sábado anterior al balotaje. A las 3:36 a.m., un reporte de actualización del tracking de Google arrojó un panorama inesperado y alarmante: la brecha con Iván Cepeda se había cerrado de forma dramática, planteando un escenario de empate técnico milimétrico cuando todo el despliegue de la campaña ya estaba completamente jugado y sin margen para cambios logísticos.

“El momento más difícil de la campaña fueron las últimas 36 horas porque ahora lo puedo decir con claridad. A las 3:36 de la madrugada del sábado antes de segunda vuelta empezó el tracking de Google a darnos unos resultados muy apretados cuando ya todo estaba jugado y en eso solo estuvimos dos personas lidiando con esa crisis… Las campañas las ganan quienes menos se equivocan, no quienes más aciertan”, reveló Suárez.

Para el estratega, la gestión del tramo final no consistió en inventar golpes de efecto de último minuto, sino en blindar al candidato y evitar cualquier paso en falso que pudiera capitalizar la campaña del Pacto Histórico. La contención de la información fue clave; filtrar el nerviosismo de los datos a los cuadros políticos o a las bases habría provocado errores de ejecución por pánico generalizado.

Suárez concluyó su balance señalando que el diseño estratégico de la campaña de De La Espriella operó al límite de la perfección técnica en su tramo final. El enfoque en esas horas críticas se redirigió exclusivamente a maximizar los atributos del candidato y potenciar sus fortalezas comunicativas para que brillara ante la opinión pública, minimizando el ruido del entorno. La tesis del consultor terminó validándose el domingo en las urnas: en un balotaje que se definió por menos de 252.000 votos, el triunfo no se quedó en manos de quien propuso más, sino del equipo técnico que tuvo la disciplina de no cometer fallos en el momento definitivo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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