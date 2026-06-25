Por: VALORA ANALITIK

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Tras una de las jornadas electorales más ajustadas en la historia reciente del país, los mercados financieros en Colombia han comenzado a reaccionar al triunfo de Abelardo de la Espriella, quien con un 49,65 % de los votos (12,9 millones) se impuso frente al 48,71 % de Iván Cepeda.

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Con la incertidumbre política despejada, los analistas centran ahora su atención en el paso de la llamada prima electoral a la ejecución del nuevo gobierno, en un entorno marcado por una apreciación del peso colombiano cercana al 9,5 % en lo corrido del año.

En la apertura del lunes 22 de junio, tras las elecciones a la Presidencia, la divisa mostró una respuesta positiva al resultado electoral. El dólar profundizó su caída abriendo en 3.389,50 pesos, niveles no vistos desde febrero de 2020.

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Según un informe de Global66, la reacción confirmó que “el factor electoral domina sobre el factor externo”, permitiendo que el peso se aprecie mientras sus pares latinoamericanos se deprecian frente a un dólar global fortalecido.

Esto debido a que, también esta semana, el índice DXY -que mide el valor y la fortaleza del dólar estadounidense en relación con una canasta de seis monedas de las principales economías mundiales- tocó máximos de 13 meses (101,6 puntos).

Sin embargo, la tasa de cambio en Colombia se mueve ahora de forma lateral alrededor de los 3.430 pesos sin mayores cambios.

Para Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, este comportamiento refleja que el mercado ya había descontado el resultado. Sin embargo, advierte que el foco ha cambiado: “Ya no se trata de quién ganó, sino de qué tan creíble sea la hoja de ruta fiscal del nuevo gobierno. La fortaleza del peso es real, pero descansa sobre una expectativa, y las expectativas se sostienen o se corrigen según los hechos”.

Dólar en Colombia

¿Hacia dónde va el dólar en Colombia?

Las proyecciones para el cierre del tercer trimestre de 2026 son variadas. El escenario base de Global66 contempla un rango de 3.350 pesos para el dólar en Colombia, condicionado a que el nuevo gobierno actúe como catalizador de confianza.

No obstante, voces como la del analista Sebastián Toro Arena anticipan un posible rebote al alza hacia los 3.600 pesos. El experto argumenta que el dólar en Colombia se ha desacoplado de la tendencia regional y del índice DXY debido al optimismo por las encuestas previas.

“Nosotros estamos esperando que el dólar en Colombia se acople un poco con las demás monedas y por eso estamos esperando un alza del dólar”, afirmó.

Sin embargo, a pesar del optimismo inicial, los analistas señalan factores domésticos de riesgo para las próximas semanas.

El triunfo por apenas 0,94 puntos porcentuales genera dudas sobre la gobernabilidad y la facilidad para implementar reformas promercado, pues el margen de victoria fue estrecho y el presidente electo no cuenta con mayorías en el Congreso de la República.

Para los expertos, la postura del nuevo gobierno sobre la exploración y explotación de petróleo será el factor local de mayor impacto, dada la dependencia de estos ingresos para la balanza de pagos.

Propuestas de impuestos de Abelardo de la Espriella

Por otro lado, la independencia del Banco de la República, que ha mantenido la tasa en 11,25 %, sigue siendo un soporte crítico para la credibilidad del peso colombiano.

A estos se suman factores globales podrían limitar o revertir la apreciación del peso. Por un lado, la Reserva Federal de EE. UU. ha adoptado un sesgo más restrictivo, manteniendo tasas entre 3,50 % y 3,75 % y descartando recortes para 2026. Un endurecimiento adicional en julio podría presionar el dólar al alza globalmente.

Por otro, el acuerdo de paz provisional entre EE. UU. e Irán relajó los precios del petróleo, que esta semana han regresado a la franja de los US$70 o US$60 dólares por barril en ambas referencias, tras el alivio en las tensiones geopolíticas internacionales.

Además, el oro y el bitcoin han mostrado correcciones tras la desescalada geopolítica, cotizando alrededor de los US$4.170 y los US$63.000–$64.000 respectivamente, reflejando un cambio en el apetito por riesgo global.

En conclusión, aunque el peso colombiano llega a esta etapa como una de las monedas emergentes más fuertes del mundo, los analistas sugieren prudencia. Como señala Torroledo, un peso fuerte abre una “ventana para planear con cabeza fría”, especialmente para hogares que dependen de remesas o diversifican su patrimonio, antes de que las señales fiscales y los datos de inflación en EE. UU. definan el nuevo equilibrio de la divisa.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.