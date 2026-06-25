El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves las credenciales oficiales a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo Abondano, formalizando así el cierre del proceso electoral que definió al nuevo Gobierno de Colombia para el periodo 2026-2030. Con este documento, ambos quedaron acreditados oficialmente como presidente y vicepresidente electos de la República.

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La ceremonia se llevó a cabo luego de que la autoridad electoral concluyera los escrutinios en todo el país y consolidara los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial. La entrega de las credenciales representa uno de los últimos pasos institucionales antes de la posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto.

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Según el reporte final del CNE, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % de la votación total, resultado que le permitió alcanzar la mayoría necesaria para convertirse en el próximo jefe de Estado. De esta manera, el candidato de Defensores de la Patria se impuso en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

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Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70 % de los votos válidos. La diferencia final entre ambos aspirantes superó los 250.000 votos, una vez concluyeron las revisiones y ajustes realizados durante el proceso de escrutinio.

Con la entrega de las credenciales, el CNE dio por terminado oficialmente el proceso electoral de 2026 y dejó en firme la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes ahora avanzarán en la etapa de transición y preparación para asumir las riendas del país durante los próximos cuatro años.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

El presidente electo agradeció a los colombianos que respaldaron su candidatura y aseguró que recibe el resultado electoral como una responsabilidad histórica. Durante su intervención tras recibir las credenciales como presidente electo, afirmó que se inclina “con respeto y gratitud” ante los cerca de 13 millones de ciudadanos que depositaron su confianza en él durante las elecciones.

El mandatario electo señaló que interpreta esos votos no solo como una decisión en las urnas, sino como un mandato para impulsar cambios en el país. Según dijo, los colombianos enviaron un mensaje claro sobre la necesidad de reconstruir la nación y recuperar lo que calificó como la dignidad republicana, la cual, en su criterio, ha sido afectada durante los últimos años.

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De la Espriella también aseguró que el resultado refleja el deseo de los ciudadanos de tener una nueva forma de hacer política y de ejercer el poder. “Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo orden y por una nueva forma de hacer política y ejercer el gobierno”, expresó, al tiempo que prometió responder a esa confianza durante su administración.

Además, indicó que junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya avanza en la conformación del nuevo gabinete. “No improvisaremos porque en este momento de gran dificultad nuestra patria requiere del concurso de sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en sacar adelante el programa de gobierno”, dijo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.