La tensión institucional que mantuvo en vilo a Colombia durante setenta y dos horas llegó a su fin. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, reconoció formalmente el triunfo de su rival, el derechista Abelardo De La Espriella, cerrando el capítulo electoral del balotaje más reñido y polarizado en la historia republicana del país. El pronunciamiento se dio inmediatamente después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificara en sesión oficial los resultados del preconteo, disipando cualquier margen de reclamación jurídica.

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El boletín definitivo del tribunal electoral confirmó que la ventaja de De La Espriella se situó por debajo de un punto porcentual, un margen milimétrico pero matemáticamente irreversible que redefine el mapa geopolítico de la región.

El balance consolidado por la organización electoral dejó las siguientes cifras oficiales sobre la mesa:

Candidato Presidencial Plataforma Política Votación Oficial Porcentaje Estimado Abelardo De La Espriella Derecha / Conservador 12.960.166 votos Ganador (50.4%) Iván Cepeda Pacto Histórico / Izquierda 12.708.312 votos Segundo lugar (49.6%)

Con una diferencia de apenas 251.854 sufragios, el dictamen de las autoridades electorales activó de inmediato el protocolo diplomático internacional. Diversos jefes de Estado de la región y de Europa comenzaron a enviar mensajes de respaldo al presidente electo, priorizando el pragmatismo comercial y las relaciones bilaterales por encima de las evidentes distancias ideológicas.

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Uno de los pronunciamientos más esperados era el de Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, históricamente alineado con la agenda del actual mandatario Gustavo Petro, utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje de felicitación al pueblo colombiano, desmarcando la relación de su país de los vaivenes políticos.

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano… La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, manifestó el mandatario brasileño.

Este sutil giro diplomático contrasta con la estrecha alianza ideológica que Lula mantuvo con la Casa de Nariño en temas clave como la integración de bloques latinoamericanos y la mediación en la crisis venezolana, demostrando que Brasilia prefiere asegurar la cooperación ambiental y fronteriza antes que romper puentes con el nuevo ejecutivo colombiano.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también reconoció la legitimidad del proceso este miércoles 24 de junio. Rodríguez exhortó a la administración entrante de De La Espriella a mantener canales basados en el “respeto, cooperación y paz”, añadiendo de forma contundente: “Nosotros reconocemos la voluntad soberana del pueblo de Colombia… demos un paso adelante, no miremos atrás”.

Asimismo, el Gobierno de España, a través de un breve comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, extendió sus felicitaciones al líder derechista. El ejecutivo español enfatizó su deseo de seguir impulsando la “relación estratégica” que une a ambas naciones dentro del espacio iberoamericano, fundamentada en valores económicos y culturales compartidos, garantizando una transición ordenada en los lazos diplomáticos transatlánticos a partir del próximo 7 de agosto.