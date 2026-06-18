Un momento inesperado protagonizado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se volvió viral durante una reunión con líderes del G7, luego de que un micrófono quedara abierto y captara una conversación privada frente a otros mandatarios.

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En la grabación, difundida en medio del encuentro internacional, se escucha al jefe de Estado brasileño haciendo una reflexión sobre el panorama político global y su propia trayectoria, lo que rápidamente provocó reacciones en redes y medios internacionales.

La frase de Lula da Silva que se filtró en el G7

Durante el intercambio, el micrófono habría captado a Da Silva diciendo que el mundo actual ya no responde a las lógicas tradicionales de la izquierda política, una afirmación que llamó la atención por el contexto diplomático en el que fue pronunciada.

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“Hoy el mundo no es de izquierda, es la verdad. Yo nunca fui de izquierda, solo fui un dirigente sindical”, habría expresado el mandatario brasileño en la conversación filtrada, según los registros difundidos.

El comentario se conoció en medio de la cumbre del G7, donde líderes de las principales economías del mundo discutían temas de coyuntura internacional, lo que aumentó la repercusión del episodio.

“Lula Da Silva”:

Porque le quedó el micrófono prendido y se filtró una conversación que tuvo frente a miembros del G7. “Hoy el mundo no es de izquierda, es la verdad. Yo nunca fui de izquierda, solo fui un dirigente sindical”.pic.twitter.com/3LdNChvdOv — Tendencias (@TTendenciaX) June 17, 2026

“Nunca me consideré una figura de izquierdas. Fui un dirigente sindical que cultivó una estrecha relación con los movimientos sindicales de Alemania, Italia y con la UGT de España”, señaló el líder político brasileño.

La filtración del audio abrió debate en distintos espacios políticos y mediáticos, al tratarse de una de las figuras más representativas de la izquierda latinoamericana, en un escenario donde sus palabras contrastan con su trayectoria histórica en la política regional.