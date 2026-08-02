Por: El Espectador

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El presidente Gustavo Petro concluyó su mandato con una visita oficial a La Habana, Cuba, cerrando así una agenda internacional marcada por el fortalecimiento de relaciones diplomáticas y una activa participación en escenarios multilaterales. Durante su estadía de apenas 48 horas en la isla, Petro se reunió con connacionales, visitó lugares históricos y sostuvo un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Este viaje simbolizó el punto final de su agenda en el exterior antes de entregar el poder a Abelardo de la Espriella, a tan solo seis días del cambio de gobierno.

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Durante los últimos cuatro años, la política internacional de Petro giró alrededor de la extensión de la diplomacia colombiana hacia nuevas regiones. Un esfuerzo destacado fue el fortalecimiento de las relaciones con países africanos y con China, país con el que se avanzó en los trámites para el ingreso de Colombia a la llamada ruta de la seda, una alianza comercial estratégica de países con la principal economía de Asia.

En el ámbito multilateral, según El Espectador, Colombia logró obtener un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), además de ocupar la presidencia rotativa de este órgano durante el mes de junio. Sin embargo, la política exterior de Petro también estuvo marcada por tensiones y desacuerdos significativos con otros líderes. Entre los episodios más destacados se encuentran la ruptura de relaciones con Israel y el gobierno de Benjamín Netanyahu, las fricciones con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, así como una disputa comercial con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. Petro también expresó críticas directas hacia mandatarios como Nayib Bukele de El Salvador y se refirió a la elección de José Antonio Kast en Chile.

Durante su visita a La Habana, el presidente reiteró la petición de solidaridad internacional con Cuba, criticando el embargo que afecta a la isla. En sus palabras, subrayó la necesidad de respetar la diversidad de los pueblos y de promover un diálogo de civilizaciones dentro de América Latina y el Caribe, resaltando la historia y el potencial de la región como una civilización en construcción. Petro también reconoció el costo político de su visita debido a su inclusión en la lista OFAC, una sanción que aún pesa sobre él.

¿Cuántos viajes internacionales realizó Gustavo Petro como presidente?

De acuerdo con El Espectador, Gustavo Petro realizó 85 viajes internacionales durante su gobierno. Estos incluyeron visitas frecuentes a China, África y Europa, así como encuentros con aliados políticos. En contraste, su antecesor Iván Duque realizó más de 60 viajes, principalmente a Estados Unidos. La cantidad de viajes fue objeto de debate y críticas desde la oposición, aunque los intentos legislativos para limitar las salidas presidenciales no prosperaron.

¿Qué significa estar en la lista OFAC y cómo afectó a Gustavo Petro?

La lista OFAC se refiere a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que sanciona a personas o entidades por actividades ilícitas. Estar en la lista implica restricciones financieras y viaje. Petro mencionó que, pese a seguir en la lista, decidió visitar Cuba para solidarizarse con la isla, reconociendo el impacto de esta sanción en su imagen internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.