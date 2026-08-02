Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Dos miembros de la tripulación perdieron la vida este domingo tras registrarse un trágico choque de helicópteros en Grecia. El accidente ocurrió en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, mientras las aeronaves hacían labores para combatir un incendio forestal, según informó el cuerpo de bomberos.

Sigue a PULZO en Discover

El portavoz de la institución, Vassilis Vathrakogiannis, confirmó en televisión que el piloto y el copiloto de uno de los aparatos involucrados fueron trasladados inconscientes al hospital, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Las víctimas mortales fueron identificadas como un ciudadano danés y otro griego, de acuerdo con un comunicado emitido por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Por su parte, la tripulación del segundo helicóptero implicado logró ser rescatada sana y salva.

Investigación en curso tras el choque de helicópteros en Grecia

En imágenes transmitidas por la televisión se observó el momento preciso en que una de las aeronaves impactó la parte inferior de la otra, provocando que explotara y se estrellara contra el suelo. Ante la gravedad de lo ocurrido, la televisión estatal ERT señaló que se ha ordenado la inmovilización de todos los helicópteros Bell en la zona mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Con este trágico choque de helicópteros en Grecia, el número total de víctimas mortales vinculadas a los incendios en el país se eleva a cinco. Este suceso se suma a la muerte de tres bomberos ocurrida a lo largo de esta semana en las regiones de Creta y el Peloponeso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.