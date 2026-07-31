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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se encuentran en plena investigación ante la aparición de un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal originada por el parásito Cyclospora, que ha sido vinculada al consumo de verduras de hoja verde. Esta situación ha generado preocupación internacional, ya que otros países, como el Reino Unido, han reportado casos en personas que recientemente viajaron a México. Según la información suministrada por las propias entidades de salud estadounidenses, aún no se ha identificado con certeza el alimento o el proveedor responsable del brote; sin embargo, se sospecha de verduras distribuidas a restaurantes, incluyendo algunos establecimientos de la cadena Taco Bell.

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En paralelo, el Reino Unido notificó un incremento en los diagnósticos de ciclosporiasis en viajeros provenientes de México, lo que llevó a las autoridades a recomendar medidas estrictas de higiene alimentaria, como consumir solo agua potable y alimentos bien cocidos durante los desplazamientos. Por su parte, la comunicación oficial entre las autoridades sanitarias mexicanas y británicas, destacada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México a través de sus canales oficiales, demuestra la coordinación internacional para tratar de manera inmediata esta alerta sanitaria.

La ciclosporiasis se difiere de otras enfermedades gastrointestinales por un factor clave: su forma de transmisión. El parásito Cyclospora se transmite únicamente por el consumo de alimentos o agua contaminados, y no se propaga directamente de una persona a otra. Los síntomas suelen manifestarse varios días después de la exposición e incluyen diarrea acuosa intensa, calambres abdominales, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, pérdida de peso e, incluso, fiebre leve en algunos casos. Si bien la mayoría de los afectados pueden recuperarse con el tratamiento adecuado, existen riesgos mayores para niños, adultos mayores y personas que tienen su sistema inmunológico debilitado.

Ante este panorama, las autoridades de salud reiteran la importancia de lavar meticulosamente frutas y verduras, manipular correctamente los alimentos y consultar al médico si los síntomas persisten o aparecen señales de deshidratación. Estas acciones buscan evitar la propagación de la infección y brindar atención oportuna a quienes se ven afectados, de acuerdo con la información divulgada en los comunicados oficiales de las autoridades involucradas.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite el parásito Cyclospora?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que se adquiere principalmente al consumir alimentos frescos o agua contaminados. Según las autoridades sanitarias citadas, no existe transmisión directa de persona a persona, lo que diferencia a esta enfermedad de otras infecciones gastrointestinales comunes.

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir la ciclosporiasis relacionada con verduras de hoja verde?

Las autoridades aconsejan extremar la higiene en la manipulación y lavado de frutas y verduras, así como garantizar el consumo de agua potable y alimentos bien cocidos, especialmente al viajar. Estas medidas reducen el riesgo de exposición al parásito Cyclospora y previenen la aparición de síntomas asociados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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