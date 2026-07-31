El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner la inmigración en el centro de su discurso político al referirse a la crisis migratoria que enfrenta España en la ciudad autónoma de Ceuta. Durante una intervención ante la prensa, utilizó las imágenes de miles de personas intentando cruzar desde Marruecos para advertir, sin aportar pruebas, que una situación similar podría ocurrir en territorio estadounidense si el Partido Demócrata recupera el poder.

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Las declaraciones se producen a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el mandatario busca que el Partido Republicano conserve el control del Congreso.

¿Qué dijo Trump sobre la crisis migratoria en España?

Trump aseguró que las escenas registradas en Ceuta deberían servir como advertencia para los estadounidenses.

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“Recuerden esa imagen. Eso es lo que nos pasará a nosotros dentro de tres años si llega al poder el bando equivocado”, afirmó, en referencia al Partido Demócrata.

El mandatario retomó así uno de los temas que más protagonismo tuvo en su campaña presidencial de 2024, cuando prometió endurecer las políticas migratorias y ejecutar deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular.

Sus declaraciones, sin embargo, no estuvieron acompañadas de evidencia que vincule lo ocurrido en España con un eventual escenario similar en Estados Unidos.

¿Qué está pasando en Ceuta?

Desde mediados de esta semana, miles de personas han intentado ingresar a Ceuta desde Marruecos, muchas de ellas por vía marítima. Las autoridades españolas también reportaron decenas de posibles fallecidos durante los cruces.

El Gobierno de España atribuyó la situación a información falsa difundida por redes de tráfico de personas, luego de que una sentencia del Tribunal Supremo reiterara que quienes entren por mar de forma irregular no pueden ser devueltos inmediatamente sin una evaluación previa de su situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que organizaciones criminales aprovecharon la decisión judicial para hacer creer que quienes llegaran a Ceuta podrían permanecer en territorio español, una interpretación que las autoridades desmintieron.

La inmigración vuelve al centro del debate político en EE. UU.

Las palabras de Trump coinciden con un momento complejo para el Partido Republicano, que enfrenta encuestas desfavorables por la preocupación de los votantes frente al costo de vida, el precio de los combustibles y otros asuntos económicos.

Analistas consideran que la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia republicana de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Mientras tanto, asesores cercanos al presidente, como Stephen Miller, también compartieron imágenes de Ceuta para reforzar el mensaje de que Estados Unidos podría enfrentar una situación similar si cambia el rumbo político del país.

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