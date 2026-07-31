Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este viernes 31 de julio de 2026 la zona de Campi Flegrei, cerca de Nápoles, en Italia, provocando momentos de pánico entre los habitantes y provocando derrumbes menores, cortes de electricidad y la suspensión temporal del servicio de trenes y metro.

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El movimiento fue catalogado por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) como el más fuerte registrado en la zona en los últimos 40 años. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el instante en que una nube de polvo cubre una calle mientras personas y conductores buscan ponerse a salvo.

¿Qué pasó tras el sismo en Campi Flegrei?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Nápoles, el terremoto ocurrió a las 19:46 (hora local), con epicentro en la zona de Campi Flegrei.

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Tras el movimiento, el Departamento de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia y el Centro de Operaciones Municipales (COC), desde donde se coordina la atención de cualquier eventualidad.

Además, equipos de Protección Civil y Bomberos iniciaron inspecciones para verificar el estado de edificios e infraestructura, mientras se habilitaron zonas de atención para la población, entre ellas espacios en Viale della Liberazione, el hipódromo de Agnano y la base de la OTAN en Bagnoli.

Los primeros reportes también señalaron entre cuatro y diez personas con lesiones leves, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado víctimas fatales.

#Mundo | En Nápoles, Italia, se registró un sismo de magnitud 4,7. Según el cuerpo de Protección Civil italiano, el sismo provocó algunos derrumbes y cortes de luz. De momento no hay una cifra oficial de muertos o heridos por este sismo, el mayor registrado en los últimos 40… pic.twitter.com/5BFCiTl9lw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 31, 2026

¿Qué daños dejó el terremoto en Nápoles?

Uno de los principales daños reportados fue el colapso parcial de una torre de alta tensión ubicada en Agnano, una estructura clave para el sistema eléctrico de la ciudad.

La empresa E-Distribuzione logró restablecer el servicio para gran parte de los usuarios mediante la red secundaria de sus subestaciones. Sin embargo, las autoridades informaron que persistían interrupciones del suministro en sectores como Fuorigrotta y Bagnoli, donde continuaban los trabajos de reparación.

El sismo también ocasionó cortes preventivos en algunos servicios de transporte ferroviario y del metro, mientras avanzaban las inspecciones de seguridad.

Pese a la magnitud del evento, el Ayuntamiento informó que el área de recepción habilitada en Via Terracina permanecía operativa y que, hasta ese momento, no se habían recibido llamadas de emergencia desde la ciudad de Nápoles.

¿Por qué preocupa que el sismo ocurriera en Campi Flegrei?

El terremoto ocurrió en Campi Flegrei, una zona conocida por su actividad volcánica y por el fenómeno del bradisismo, un proceso geológico que provoca el ascenso y descenso gradual del terreno debido a la dinámica del subsuelo.

Precisamente, el video que circula en redes sociales refleja parte de esa preocupación: se observan nubes de polvo provocadas por pequeños derrumbes y escenas de pánico entre quienes se encontraban en la calle al momento del movimiento.

Aunque las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona, continúan las inspecciones para establecer el alcance total de los daños y verificar el estado de las estructuras afectadas.

Un terremoto que mantiene la vigilancia en Italia

El sismo de magnitud 4,7 reactivó los protocolos de emergencia en Nápoles y volvió a poner el foco sobre Campi Flegrei, una de las zonas geológicas más vigiladas de Italia.

Aunque los daños reportados hasta ahora son limitados y no se han confirmado víctimas fatales, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras concluyen las inspecciones y el restablecimiento total de los servicios afectados.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.