Las autoridades de Japón actualizaron este martes el balance de víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,1 registrado en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu.

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De acuerdo con el más reciente reporte oficial, al menos 13 personas murieron, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores para localizar sobrevivientes entre edificios colapsados, según recogió Caracol Radio.

El sismo, que también obligó a emitir una alerta de tsunami posteriormente cancelada, provocó graves daños en viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

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Personas quedaron atrapadas después de terremoto en Japón

Uno de los puntos más afectados fue un centro comercial en la localidad de Kashima, donde parte de la estructura se desplomó y dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades continúan con las operaciones de rescate, debido a que todavía hay desaparecidos.

Además de las víctimas mortales, los organismos de socorro reportaron cientos de heridos, algunos de ellos en estado crítico. Los hospitales de la región trabajan con alta demanda, mientras miles de residentes permanecen en refugios temporales luego de las evacuaciones ordenadas por el Gobierno japonés.

“Todavía hay personas a la espera de ser rescatadas, y estamos en una carrera contra el tiempo” La primera ministra de #Japón, Sanae Takaichi, declaró que el Gobierno ha confirmado la muerte de 13 personas tras el potente terremoto que sacudió el día anterior la prefectura de… pic.twitter.com/xfMTrW0xU6 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 29, 2026

El terremoto ocurrió a las 16:27, hora local, con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad en la prefectura de Kumamoto. Minutos después se registró una réplica de magnitud 6,1, lo que llevó a las autoridades a pedir a la población mantenerse alejada de edificaciones afectadas ante el riesgo de nuevos colapsos.

La primera ministra, Sanae Takaichi, aseguró que el Gobierno mantiene desplegados cientos de efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, bomberos y personal de rescate para acelerar la atención de la emergencia.

Entre tanto, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían presentarse nuevas réplicas en los próximos días y recomendó a los habitantes seguir las instrucciones de las autoridades locales.