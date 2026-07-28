Un fuerte sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón, generando momentos de extrema tensión en el archipiélago tras provocar el colapso de edificaciones, cortes masivos de energía y una alerta temporal de tsunami. El movimiento telúrico se registró puntualmente a las 16:27 horas con epicentro en la isla de Kyushu, alcanzando el nivel máximo de 7 en la escala de intensidad sísmica Shindo , la referencia oficial en el país para medir la violencia con la que se perciben los temblores, según detalló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la cadena pública NHK, al menos 50 personas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios con diversas lesiones, mientras que las autoridades confirmaron el derumbe de 12 viviendas, registrándose personas atrapadas al interior de al menos cuatro de ellas, así como en un centro comercial de la zona afectada.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se pronunció horas después del sismo para confirmar la gravedad de los acontecimientos: “Hay varias personas heridas. En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”, advirtió la mandataria.

Minutos después del impacto inicial, la JMA emitió de manera preventiva una alerta de tsunami ante la posible llegada de olas de hasta un metro de altura a las costas cercanas; sin embargo, la medida fue levantada poco después tras constatarse que no se registraron variaciones inusuales ni actividad marina peligrosa.

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La magnitud del fenómeno fue descrita con alarma por los habitantes de las zonas más golpeadas. Un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto relató los angustiosos segundos que dejó el movimiento: “Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”.

Mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en los edificios colapsados y atienden los focos de incendio reportados, las autoridades mantienen la vigilancia en toda la región de Kyushu ante posibles réplicas y para restablecer los servicios básicos en las zonas que permanecen sin suministro eléctrico.