Por: Caracol TV

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Una niña de cuatro años permanece en estado crítico luego de caer desde el segundo piso de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial de la ciudad de Chickballapur, en India, en un accidente que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales. La información fue reportada por The Hindu, medio que señaló que el caso es materia de investigación por parte de las autoridades locales.

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De acuerdo con el video, el incidente ocurrió mientras la menor se encontraba en un establecimiento comercial junto a sus padres. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la niña se cerca de una zona de paso cuando perdió el equilibrio y cayó hacia el nivel inferior del recinto. El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde varias personas han expresado preocupación por el estado de salud de la menor.

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Según el reporte, la pequeña estaba en el complejo comercial conocido como Pillappa cuando ocurrió el accidente. Testigos indicaron que todo sucedió en cuestión de segundos, mientras la niña jugaba cerca del pasillo de la tienda. Las grabaciones captaron el momento exacto de la caída, material que ahora también es analizado por las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias del hecho. Tras el accidente, las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato. Las imágenes muestran que varios ciudadanos corrieron hacia la zona donde cayó la menor para auxiliarla, mientras sus padres descendían rápidamente para llegar hasta ella. Un hombre que se encontraba cerca fue uno de los primeros en atender a la niña y entregarla a sus familiares mientras llegaban los equipos de emergencia.

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Minutos después, una ambulancia acudió al centro comercial para prestar atención médica. La menor recibió asistencia inicial en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital privado de la ciudad, donde permanece bajo observación especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída. Hasta el momento no se han divulgado detalles médicos adicionales sobre su evolución.

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Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si existieron factores relacionados con la infraestructura del establecimiento o con las condiciones de seguridad del sitio. Como parte de las diligencias, la Policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad, consideradas una pieza clave para reconstruir los hechos.

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