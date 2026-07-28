Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este lunes 27 de julio en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El siniestro involucró a un camión recolector de basura y obligó a restringir el paso vehicular en la zona mientras se atendía la emergencia.

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La emergencia se registró hacia las 7:00 p. m. sobre la avenida Boyacá con carrera 8 (sur), en el sector de Doña Juana, donde, por causas que aún son materia de investigación, un motociclista colisionó con un camión recolector de basura.

En un primer reporte, la Secretaría Distrital de Movilidad informó sobre el siniestro vial y señaló que la situación afectaba la movilidad en ese corredor del sur de la capital. Minutos después, la entidad confirmó que el conductor de la motocicleta falleció como consecuencia del impacto.

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A raíz de la emergencia, las autoridades implementaron un paso controlado a un carril mientras los organismos de atención adelantaban las labores correspondientes y se efectuaba la inspección judicial en el lugar del accidente.

#BOGOTÁ. La tarde de este 27 de julio, se presentó siniestro vial con fatalidad en la localidad de Ciudad Bolívar, Av. Boyacá con carrera 8. Involucró un vehículo recolector y un motociclista quien lamentablemente falleció en el lugar del accidente. MÁS👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/7vljat1CcH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 28, 2026

Grave accidente en la vía Bogotá-Villavicencio

El túnel Renacer, uno de los puntos estratégicos de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, permaneció cerrado de manera preventiva luego de un accidente que involucró a dos vehículos de carga. De acuerdo con los reportes de Coviandina, uno de los camiones transportaba, al parecer, sustancias peligrosas, por lo que fue necesario activar el Plan de Atención de Emergencias mientras se atendía la situación.

Aunque las autoridades informaron que el siniestro no dejó personas lesionadas, el cierre total del túnel provocó una fuerte congestión y obligó a restringir el paso en varios puntos del corredor vial, incluidos los sectores K44+700, K35+000, K58+000 y K75+000, además de los peajes Naranjal y Pipiral.

La concesionaria explicó que la reapertura dependía de las maniobras para retirar los vehículos involucrados, verificar que no existieran fugas del material transportado e inspeccionar la infraestructura del túnel para descartar cualquier riesgo antes de restablecer completamente la circulación.

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