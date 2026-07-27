Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 27 de julio en Bogotá, luego de que un bus articulado de Transmilenio chocara contra un taxi en una de las principales vías de la capital. El hecho ocurrió hacia las 6:45 a. m. y generó complicaciones en la movilidad durante las primeras horas del día.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el siniestro tuvo lugar en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sobre la avenida Caracas con carrera Sexta. Al lugar acudieron las autoridades para atender la emergencia y coordinar las labores necesarias para restablecer el tránsito.

(Vea también: Grave accidente de bus en la vía Tunja-Bogotá: bus se volcó y dejó 20 personas heridas)

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el articulado terminó incrustado contra el vehículo de servicio público de color amarillo. Mientras llegaban los organismos de emergencia, varias personas que se encontraban en la zona auxiliaron a los dos conductores involucrados en el choque.

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#Atención A esta hora se registra un accidente de tránsito entre un bus de TransMilenio y un taxi sobre la av. Caracas con carrera 6. De acuerdo con las autoridades de tránsito, ya hay atención en el sitio y una ambulancia está valorando a varias personas. #VocesySonidos pic.twitter.com/rJQ4lC6bVj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

Pese a la fuerza del impacto, las autoridades informaron que no se reportaron personas fallecidas ni heridos de gravedad. Ambos conductores fueron atendidos en el sitio, mientras se adelantaban las labores para retirar los vehículos comprometidos en el accidente.

Entretanto, el siniestro provocó un fuerte represamiento vehicular sobre la avenida Caracas, una de las arterias más transitadas de Bogotá. Conductores y usuarios del transporte público reportaron demoras mientras se normalizaba la circulación en este corredor vial.

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