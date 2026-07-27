La tranquilidad en una de las arterias viales más importantes del país se vio interrumpida tras reportarse un grave accidente provocado por el volcamiento de un bus intermunicipal. De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el siniestro ocurrió en la vía Tunja – Bogotá, específicamente a la altura del sector Alto del Tigre, ubicado entre los municipios de Suesca y Chocontá.

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La emergencia fue atendida de manera conjunta por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suesca, con el valiente apoyo de los equipos de Sesquilé, Gachancipá y Chocontá, además de la rápida movilización de múltiples ambulancias hacia la zona. Las autoridades de tránsito confirmaron que el aparatoso volcamiento dejó un saldo aproximado de 20 personas heridas; sin embargo, se confirmó que por fortuna ninguna de ellas perdió la vida. Los afectados fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos para descartar complicaciones mayores en su salud.

El hecho generó traumatismos significativos en la movilidad. Viajeros y transportadores reportaron a través de redes sociales largas horas de espera, mientras que el Instituto Nacional de Vías (Invías) detalló que la doble calzada permaneció completamente cerrada durante unas tres horas. A través de plataformas como X, los internautas compartieron videos y mensajes de alerta: “Tengan paciencia porque hay un accidente de un bus en la vía Tunja – Bogotá”, “Un bus se volcó en la vía a Bogotá, no hay paso”, y “Llevo más de 2 horas en un accidente”.

Aunque el percance ocurrió hacia las 7:00 p. m., las labores de remoción se extendieron, manteniendo el paso restringido a un solo carril a la espera de grúas especializadas, según precisó la Policía de Tránsito de Cundinamarca.

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Este nuevo siniestro vial se registra en un momento especialmente crítico para la seguridad en las carreteras nacionales. Según el último reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y abril de este año se contabilizaron 3.019 víctimas mortales en las vías del país, lo que representa un alarmante repunte del 19,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, traduciéndose en 490 fallecimientos adicionales.

El análisis demográfico de la ANSV advierte que la tragedia golpea con mayor fuerza a la población masculina, que concentra ocho de cada diez casos (80,7 %), frente al 19,3 % de mujeres. El impacto se ensaña con la población productiva y joven: los adultos entre 29 y 59 años abarcan el 43,8 % de los decesos, mientras que los jóvenes de 18 a 28 años suman el 29,4 %. Asimismo, los motociclistas continúan siendo el actor vial más vulnerable al acaparar el 65,7 % de las víctimas mortales, seguidos en su orden por peatones, ocupantes de vehículos particulares y ciclistas.

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