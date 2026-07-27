El presidente Gustavo Petro anunció que solicitará al ministro de Hacienda declarar insubsistente a Angie Rodríguez, quien se desempeña como directora del Fondo Adaptación. El mandatario argumentó su decisión señalando que la funcionaria presentó una incapacidad médica relacionada con razones psiquiátricas, a la vez que la calificó de “incompetente” y de ser una “gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”.

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Este pronunciamiento se produjo a través de la cuenta oficial del jefe de Estado en la red social X, pocas horas después de que Rodríguez concediera una entrevista a Noticias RCN. En dicha intervención mediática, la funcionaria aseguró haber sido la única en denunciar al interior del Gobierno una presunta red de tráfico de influencias encabezada por Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y otras personas, quienes supuestamente exigían dinero y puestos a cambio de gestionar contratos estatales.

Según relató Rodríguez en su testimonio, Guerrero ejercía presión en varias entidades sin ser funcionaria pública y figuraba como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, un nombramiento que —según afirmó— pidió retirar directamente al presidente Petro sin obtener respuesta favorable. Asimismo, la directora del Fondo Adaptación señaló que el modus operandi también involucraba a Gabriela Muñoz, quien en el pasado habría manejado a su antojo la Aeronáutica Civil.

Por su parte, el presidente Petro desestimó las acusaciones y cuestionó a los medios de comunicación por darles espacio, sugiriendo que se intenta manipular a una paciente psiquiátrica para desacreditarlo. Además, vinculó la controversia con el destino de los recursos del Fondo Adaptación, enfatizando que dichos dineros están priorizados para garantizar agua potable frente a la megasequía de diciembre y no para “intentar mantener puestos no merecidos”.

Ante la gravedad de los señalamientos, Angie Rodríguez manifestó su disposición de ser escuchada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para ampliar sus denuncias. Paralelamente, solicitó una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien a su vez instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, para garantizar la seguridad de la funcionaria y pidió a la Fiscalía atender sus declaraciones con prontitud.

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