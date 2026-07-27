El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la creación de un comité de sabios que trabajará ad honorem y será encabezado por el empresario Arturo Calle.

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Según explicó, este grupo estará conformado por personas que han contribuido de manera significativa al desarrollo del país y tendrá la misión de asesorar al Gobierno en el análisis de los principales desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales que enfrentará la Nación.

El mandatario electo señaló que busca aprovechar la experiencia, el conocimiento y la visión de empresarios exitosos para fortalecer la toma de decisiones de su administración.

Asimismo, indicó que este comité funcionará como un espacio permanente de reflexión y consulta para enriquecer las políticas públicas con criterios sólidos y de largo plazo.

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De la Espriella destacó que los integrantes de este equipo representan un verdadero patrimonio para Colombia debido a sus aportes al crecimiento económico y social.

Además, anunció la puesta en marcha de la estrategia “Ruta Milagro”, un programa de acompañamiento para emprendedores y pequeños empresarios.

La iniciativa comenzará con el apoyo al vendedor de panela, viral en redes, conocido como ‘don Luis’, quien durante los próximos 120 días recibirá asesoría técnica para fortalecer su negocio, optimizar sus procesos, acceder a nuevos mercados y encontrar opciones de financiación.

El proyecto que llama la atención bastante será liderado por el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.