En un giro histórico y sin precedentes para la arquitectura institucional del país, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo 26 de julio que no ejercerá sus funciones desde la tradicional Casa de Nariño. A través de una alocución difundida en sus redes sociales, el mandatario electo reveló su decisión de transformar el histórico recinto presidencial en un espacio cultural abierto a la ciudadanía, asignándole una nueva misión a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín, para liderar esta transformación.

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“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público”, manifestó De La Espriella durante su intervención.

Ante esta determinación, el Palacio de San Carlos, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y edificio que históricamente ha compartido momentos clave con la Presidencia, se convertirá en el lugar desde donde el nuevo mandatario desarrollará sus actividades ejecutivas en la capital del país. “Ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló el presidente electo, ratificando que mantendrá presencia en el centro político nacional a pesar del cambio de sede.

Adicionalmente, para coordinar los asuntos pendientes entre el Gobierno nacional y la capital, especialmente en materias críticas como seguridad, transporte y movilidad, su administración pondrá en marcha la creación de una gerencia especial para Bogotá.

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Paralelamente, la administración entrante pondrá en marcha un ambicioso esquema de descentralización que busca llevar la presencia efectiva del Ejecutivo a las regiones. De La Espriella confirmó que Barranquilla funcionará como una sede permanente de la Presidencia de la República, operando desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, mientras que las ciudades de Medellín y Cali contarán con sedes alternas del Gobierno nacional.

En sintonía con este propósito de gobernar desde los territorios y reducir la concentración de decisiones en un solo punto del país, el presidente electo reiteró que presentará ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida formalmente como capital alterna de Colombia. Aclaró que la iniciativa no pretende modificar la capitalidad oficial, sino acercar el Estado a los ciudadanos bajo la premisa de que “Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria”. Esta propuesta legislativa deberá superar el riguroso trámite de ocho debates en el Congreso para consolidar un hito que promete redefinir la dinámica administrativa del próximo cuatrienio.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.