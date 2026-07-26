La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, volvió a encender el debate político luego de anunciar que recorrerá diferentes entidades del Estado para exponer lo que, según asegura, ocurrió durante el Gobierno de Gustavo Petro, incluidas las presuntas presiones y amenazas que dice haber recibido por denunciar posibles irregularidades.

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Sus declaraciones se conocieron poco después de solicitar una reunión personal con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien respondió públicamente y anunció una serie de medidas para garantizar que sus denuncias sean conocidas por los organismos de control y de justicia.

El mandatario electo aseguró que Rodríguez deberá ser escuchada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el propósito de que entregue toda la información que dice tener sobre posibles hechos irregulares ocurridos durante la actual administración.

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Además, De la Espriella manifestó que instruyó a Rodrigo Lara, quien asumirá como ministro del Interior, y a Didier Blanco, próximo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que, una vez tomen posesión de sus cargos, adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la funcionaria.

Este fue el mensaje del presidente electo:

Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia. Señores ministro del Interior designado, @Rodrigo_Lara_, y señor director de la UNP designado,… https://t.co/MVNiup1Pgl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

La decisión llega en medio de las denuncias hechas por Rodríguez, quien ha afirmado que ha sido objeto de amenazas por revelar información relacionada con el manejo del Gobierno Nacional y aseguró que continuará llevando esos testimonios ante las autoridades competentes. Incluso, indicó que espera conversar directamente con Abelardo de la Espriella sobre esos hechos.

En su pronunciamiento, el presidente electo reiteró que una de las prioridades de su administración será combatir la corrupción y respaldar a quienes decidan denunciar posibles irregularidades dentro del Estado. Por eso, insistió en que la información que entregue la directora del Fondo Adaptación deberá ser analizada por las entidades competentes para establecer si existen responsabilidades.

El pronunciamiento también se produce en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo mandato finalizará el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República.

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Con este mensaje, el presidente electo dejó claro que buscará que las denuncias de Angie Rodríguez tengan un trámite institucional y, al mismo tiempo, que cuente con un esquema de protección mientras entrega la información que afirma tener sobre presuntas actuaciones ocurridas durante la actual administración.

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