Abelardo de la Espriella calienta motores para el próximo 7 de agosto. A dos semanas para que llegue su ansiada cita, el abogado aprovechó para salirse de los protocolos habituales y estuvo en una fiesta, en la que se le vio bastante contento.

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En el lugar estaba junto con su esposa, Ana Lucía Pineda, algunos cercanos y varios miembros de su equipo de trabajo. En el video de la rumba se le vio al presidente electo bailar y celebrar.

Lo llamativo fue que pusieron la canción de campaña más reconocida que le hicieron a De la Espriella para su campaña, una canción de barra con la que alentaba a sus simpatizantes a votar por él. Los presentes la cantaron a todo pulmón, mientras que el ganador de las pasadas hacía lo mismo y bailaba con sus brazos en alto para celebrar.

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El presidente electo celebró de cara a su posesión, que aún no se ha definido dónde será, ya que manifestó su desinterés en hacerla en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se hace por tradición. De la Espriella pidió hacerla en una guarnición militar de Cauca y el Congreso aprobó la solicitud, aunque aún no se tiene claridad de si puede llevarse a cabo.

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