Gustavo Bolívar denunció que fue víctima de una agresión mientras caminaba por las calles de Miami, en Estados Unidos, junto a su hijo y la novia del joven. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) hizo pública la situación por medio de un video en sus redes sociales, en el que afirmó que los responsables los insultaron y les lanzaron objetos desde una camioneta. Además, sostuvo que ya entregó la información disponible a las autoridades estadounidenses para que adelanten las investigaciones.

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El exsenador explicó que el incidente ocurrió cuando compartía con sus familiares en la ciudad de Miami. Según contó, varias personas que se movilizaban en una camioneta negra comenzaron a insultarlos desde el vehículo y, posteriormente, les arrojaron cervezas. El exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que el episodio se extendió durante varios minutos y aseguró que los ocupantes del automotor escaparon cuando intentó encararlos.

Por medio de su cuenta en la red social X, Gustavo Bolívar expresó su inconformidad por lo ocurrido y sostuvo que esta no es la primera vez que enfrenta una situación de ese tipo. “Nos volvieron a agredir y de la peor manera. Abelardo sembró odio en sus seguidores y lo estamos padeciendo”, escribió el exguionista de novelas colombianas al hacer pública la denuncia.

De acuerdo con revista Semana, los hechos ocurrieron la semana pasada. Sin embargo, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá decidió esperar hasta tener en su poder los videos de seguridad y otros elementos que, según explicó, servirían para respaldar la denuncia presentada ante las autoridades de Estados Unidos.

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En el video difundido en sus redes sociales, Bolívar manifestó que las agresiones obedecieron a diferencias políticas y lamentó que este tipo de comportamientos se presenten incluso fuera de Colombia. El exsenador aseguró que las personas involucradas aprovecharon que se desplazaban en el vehículo para insultarlos y lanzarles bebidas, mientras él caminaba acompañado de su familia.

El exdirector del DPS también señaló que intentó responder a los insultos acercándose a la camioneta. No obstante, afirmó que, al verlo aproximarse, los ocupantes subieron los vidrios del vehículo y abandonaron el lugar. Según indicó, esa reacción impidió cualquier posibilidad de identificar plenamente a quienes participaron en la agresión.

Durante su pronunciamiento, Gustavo Bolívar responsabilizó al presidente electo, Abelardo De la Espriella, por el ambiente de confrontación política que, según él, atraviesa el país. El exfuncionario del Gobierno Petro sostuvo que ese discurso ha alimentado episodios de intolerancia contra quienes tienen posiciones políticas distintas y aseguró que esa situación terminó afectándolo incluso durante su estadía en Estados Unidos.

Bolívar manifestó que decidió hacer pública la denuncia con el propósito de encontrar a los responsables. Además, mostró la placa de la camioneta en la que se movilizaban los presuntos agresores y pidió a las autoridades estadounidenses avanzar con las averiguaciones para establecer quiénes participaron en el hecho.

Durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, el hijo del exsenador también fue objeto de insultos dentro del estadio de Kansas City, donde Colombia jugaba contra Ghana.

Frente a ese antecedente, Bolívar aseguró que está “cansado” de los episodios de intolerancia relacionados con diferencias políticas. El exguionista insistió en que no es aceptable que las personas sean objeto de agresiones verbales o físicas únicamente por pensar distinto y pidió que disminuya el nivel de confrontación entre ciudadanos.

De acuerdo con la información publicada por revista Semana, el dirigente político había viajado a Estados Unidos con la intención de pasar unos días lejos del ambiente de polarización que se vive en Colombia después de las elecciones presidenciales. Sin embargo, terminó enfrentando un episodio que, según su versión, demuestra que esa tensión también puede trasladarse a otros escenarios.

Hasta el momento, no se ha informado sobre decisiones de las autoridades estadounidenses relacionadas con la denuncia hecha por Gustavo Bolívar. El exdirector del DPS insistió en que espera que las pruebas entregadas permitan identificar a los responsables y reiteró su llamado para que cesen los hechos de violencia e intolerancia motivados por diferencias ideológicas.

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