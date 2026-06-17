La temperatura política en Colombia ha alcanzado su punto máximo a las puertas de la crucial segunda vuelta presidencial. Tras las polémicas y ruidosas declaraciones de Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, quienes advirtieron recientemente que “la gente se va a armar” y que “el país se va a incendiar” si se dan ciertos resultados, el ambiente electoral quedó bajo una tensa sombra de sospecha. Ante el revuelo nacional, el propio Bolívar, líder de la campaña territorial de Iván Cepeda, salió públicamente a explicar el verdadero trasfondo de sus palabras, argumentando que este duro panorama es el resultado directo del lenguaje violento que supuestamente ha venido implementando el candidato derechista Abelardo de la Espriella, aunque desde diversos sectores se critica que el tono agresivo ha sido una constante en ambos bandos de la contienda.

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Durante una intensa entrevista concedida a la emisora Blu Radio, Gustavo Bolívar aseguró de manera tajante que estas alarmantes expresiones no nacieron de las huestes del Pacto Histórico, sino que son una respuesta a las posturas del propio De la Espriella. El estratega político recordó que el abogado y candidato opositor los ha calificado públicamente como “enemigos de la república”, sentenciando además que planea vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes posibles. Para Bolívar, esta llamativa frase esconde una fuerte amenaza histórica que evoca épocas oscuras en el país, tales como el fantasma de los falsos positivos y la aniquilación sistemática de partidos políticos enteros, tildando la estrategia de su rival como un intento de echarle el cocodrilo al que piensa diferente.

“Esto nace del señor de Abelardo, son palabras de él, él dice que somos enemigos de la república y que ava a vencernos de todas las formas y desde todos los frentes. Nosotros ya sabemos que es vencernos de todas las formas, ya sabemos qué quiere decir esto, los falsos positivos, hay una aniquilación de un partido, echarle el cocodrilo al que piensa distinto, entonces es simplemente una reacción a su lenguaje violento. La gente ya no es boba esperar a que los aniquilen y pues la gente se arma, eso va a ser una guerra civil, nuestro candidato ofrece un acuerdo nacional y nosotros a Abelardo le daremos las garantías para que haga oposición”, dijo Bolívar en Blu Radio.

En su argumentación, el líder de la campaña de izquierda justificó la fuerte retórica de los últimos días señalando que la ciudadanía actual ya no es boba para quedarse de brazos cruzados esperando a ser aniquilada políticamente. Bajo esa premisa, advirtió que la consecuencia natural a ese discurso de confrontación radical es que la gente termine armándose en las calles, lo que inevitablemente derivaría en una preocupante condición de guerra civil para toda la nación. De este modo, Bolívar desmarcó al petrismo de la autoría del pánico colectivo, ubicando la responsabilidad total de la agitación social en el lenguaje de la campaña contraria.

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Finalmente, intentando matizar el sombrío pronóstico y bajar los ánimos de cara a las urnas de este domingo, Bolívar aprovechó los micrófonos radiales para trazar una línea de diferencia entre ambos proyectos políticos. El dirigente enfatizó que, mientras la oposición propone una supuesta persecución, su candidato Iván Cepeda mantiene en firme la bandera de un gran acuerdo nacional para gobernar el territorio en paz. Asimismo, envió un parte de tranquilidad institucional al asegurar que, en el eventual escenario de que el Pacto Histórico se quede con el triunfo en la Casa de Nariño, el nuevo gobierno le otorgará todas las garantías democráticas y legales a Abelardo de la Espriella para que ejerza su derecho a la oposición de manera libre y segura.

Las reacciones de rechazo ante estas polémicas declaraciones no se hicieron esperar en el ecosistema digital. María Fernanda Cabal, arremetió con vehemencia en Pulzo.com, exigiendo que rindan explicaciones inmediatas ante las autoridades judiciales por lo que considera una clara amenaza al orden institucional. Cabal instó a las Fuerzas Armadas a garantizar la seguridad nacional y comparó la retórica de la izquierda con los episodios más oscuros de grupos radicales.

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Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: