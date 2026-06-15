El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a generar controversia en el escenario político luego de publicar una serie de mensajes en la red social X en los que amplió sus denuncias sobre una supuesta compra de votos y presuntas maniobras de intervención electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio de 2026.

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En sus publicaciones señaló a varias figuras políticas, funcionarios y líderes regionales que, según él, estarían influyendo en el comportamiento electoral en diferentes regiones del país.

Entre los nombres mencionados aparecen Andrea Vargas, representante a la Cámara por Atlántico; la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, a quien señaló como supuesta operadora política en Córdoba; Luis Llinás, exfuncionario de la Dian y la Uiaf; y el exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro.

También agregó otros nombres en publicaciones posteriores y afirmó que la lista de presuntos involucrados continúa creciendo.

De la Espriella aseguró que existirían estructuras políticas tradicionales dedicadas a manipular procesos democráticos mediante compra de votos y presión sobre comunidades.

Asimismo, mencionó supuesta vigilancia internacional frente a posibles irregularidades electorales y pidió atención de autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas ha respondido públicamente a las acusaciones ni se han presentado pruebas públicas que respalden esos señalamientos.

El candidato insistió en pedir a los ciudadanos votar sin aceptar incentivos económicos y denunció campañas de desinformación durante la contienda electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: