En medio del cierre de su campaña presidencial en Buga, Valle del Cauca, el candidato Abelardo de la Espriella lanzó una serie de graves denuncias sobre presuntas presiones armadas y hechos irregulares en varias regiones del suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Nariño y Cauca.

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Durante su intervención pública, el aspirante aseguró que la situación en esas zonas “constituye una grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral”, al referirse a lo que, según él, sería la injerencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral.

“Quiero hacer una denuncia. Lo que estoy viendo en Nariño y Cauca constituye una grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral. En más de 46 de los 64 municipios de Nariño, y en más de 36 municipios de los 42 del Cauca, existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población”, afirmó De la Espriella ante sus seguidores.

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El candidato también señaló que esta situación coincidiría, según su lectura, con resultados electorales que calificó como “atípicos”. En ese sentido, indicó: “Coincidiendo además con resultados electorales atípicos, en los que el heredero del desgobierno y de las Farc conservan cerca del 70 % de la votación. Incluso, alcanza registros cercanos al 95 %”.

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Sin embargo, el candidato no presentó pruebas que respalden estas afirmaciones durante su discurso, limitándose a exponerlas como parte de su intervención política en el evento de cierre de campaña.

De la Espriella fue más allá y relató un supuesto caso ocurrido en el municipio de Túquerres, donde, según dijo, se habrían presentado represalias contra votantes suyos.

“Allí se están denunciando hechos de extrema gravedad, como el ocurrido en un corregimiento de Túquerres, donde tras una votación de más o menos 700 votos para Cepeda y 60 para mí, los responsables de los votos a favor mío fueron identificados y desplazados forzosamente”, expresó el candidato.

Asimismo, denunció que existirían amenazas colectivas contra comunidades enteras en caso de que no voten por su contendor, el también candidato Iván Cepeda. “Hoy las amenazas se extienden a corregimientos enteros, advirtiendo que si aparece un solo voto por el ‘Tigre’ habrá castigo colectivo contra la comunidad. Eso es inaceptable”, dijo.

En otro de los apartes más delicados de su intervención, el candidato aseguró que, supuestamente, grupos ilegales estarían exigiendo a los ciudadanos pruebas de su voto.

“En Cauca y Nariño también los grupos armados están exigiendo a los ciudadanos fotografiar su tarjetón marcado por el heredero de las Farc y del régimen, Cepeda, para utilizar esa imagen como salvoconducto en los retenes ilegales de esos bandidos”, afirmó.

Hasta el momento, estas declaraciones no han estado acompañadas de evidencias públicas ni han sido corroboradas por autoridades electorales o entidades independientes. Tampoco se conocieron pronunciamientos inmediatos de organismos oficiales frente a estas denuncias hechas en tarima por el candidato.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia y quiénes se enfrentan?

La segunda vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio, en una jornada clave en la que los ciudadanos definirán al nuevo mandatario del país. En esta instancia se enfrentarán precisamente Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes obtuvieron las dos votaciones más altas en la primera vuelta.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: