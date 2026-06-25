Luego de un controversial señalamiento de un periodista que estuvo en la campaña de Iván Cepeda, una de las figuras del Pacto Histórico reapareció después de la derrota en las elecciones presidenciales.

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Se trata precisamente de Francia Márquez, quien brilló en buena parte por su ausencia en el camino electoral del candidato de izquierda, a diferencia de lo que fue el mandatario Gustavo Petro.

Lo cierto es que ahora sorprendió al cantar en un video en el que lució conmovida, a pocas semanas de cerrar un ciclo histórico en la vicepresidencia de Colombia para una mujer afrodescendiente en el cargo.

Por eso, acudió desde su cuenta personal de Instagram para la interpretación de la canción ‘Querida, yo’, de Camilo con Yami Safdie, para dejar en evidencia ese mensaje motivacional en el aire.

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“Querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien. Pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías”, cantó Márquez.

Uno de los detalles que caracterizó a la vicepresidenta durante la campaña de Petro para vencer en las elecciones fue su participación, aunque durante la administración quedó poco a poco relegada. Eso no le impidió desahogarse a través de la música sin decir nada específico aparte de la letra de la canción.

Luego aparecieron otras mujeres para rematar esa interpretación emotiva: “Querida yo, confío en nosotras. Lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado. Acá hay tanto para ver. Querida yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas, hay que caminar un poco, golpear un par de puertas”.

Este fue el video de ese momento de desahogo para la vicepresidenta de Colombia, que estuvo lejos del foco durante las últimas semanas de las elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella.

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Lo llamativo es que esta publicación surgió horas después de que Márquez dejó sobre la mesa un mensaje en el que expuso la aceptación de la decisión del triunfo de la presidencia por parte del candidato de derecha, en un golpe político para el Pacto Histórico luego del primer gobierno de izquierda en Colombia.

Mensaje de Francia Márquez sobre triunfo de Abelardo de la Espriella

“Recibo con respeto la decisión democrática del pueblo colombiano expresada en las urnas y le deseo al nuevo gobierno sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país.

Este es un tiempo que exige grandeza, serenidad y respeto por la diferencia. Colombia necesita una política que escuche, que dialogue, que no profundice las heridas, y que ponga por encima de cualquier interés el bienestar de la gente, de los pueblos y de los territorios.

En este Gobierno hemos caminado con la convicción de que la vida debe estar en el centro de todas las decisiones; de que la justicia social, la paz, la igualdad y la dignidad de las comunidades históricamente excluidas son deudas profundas que deben saldarse. Por eso, deseo de corazón que esas luchas no retrocedan y que lo alcanzado no se pierda, porque en ello también se juega la esperanza de los colombianos y colombianas.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita una política a la altura de su gente: una política que no siembre odio, que no convierta la diferencia en enemistad, que cuide la palabra, respete la vida y entienda que gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad con la gente, con el presente y el futuro del país.

Por último, quiero decir que seguiremos sembrando semillas de esperanza, hasta que la dignidad se haga costumbre. Le deseo éxitos al próximo gobierno de Colombia”.

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