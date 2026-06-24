Luego de las declaraciones de Iván Cepeda al aceptar el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, siguen las actualizaciones alrededor del escrutinio de las votaciones del domingo 21 de junio de 2026.

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El Pacto Histórico presentó los dos documentos en los que se indicó que Iván Cepeda y Aída Quincué aceptan las curules de manera formal como senador y representante a la cámara, respectivamente.

Esto se hizo público ante testigos electorales y representantes de las campañas de De la Espriella y Cepeda, en donde se indicó que el partido antes mencionado expresó su intención de ejercer la oposición.

Esto hace parte del proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026-2030, en información que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó en la tarde de este miércoles 24 de junio.

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Las autoridades electorales avanzan en la revisión oficial de actas, reclamaciones y resultados para consolidar el resultado definitivo de las elecciones presidenciales. El escrutinio es el proceso con validez jurídica que confirma oficialmente los resultados, más allá del preconteo divulgado el día de la votación.

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