Luego de aceptar oficialmente la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, Iván Cepeda dejó una revelación que pasó casi desapercibida en medio de su extenso discurso. El excandidato del Pacto Histórico aseguró que durante la campaña recibió presiones para distanciarse políticamente del presidente Gustavo Petro, una estrategia que, según dio a entender, habría podido ayudarle a conquistar nuevos sectores del electorado, pero que decidió rechazar.

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En su declaración, Cepeda fue enfático en afirmar que nunca estuvo dispuesto a sacrificar sus convicciones por conseguir más votos.

“No todo vale en la lucha democrática. Por esta razón, tampoco traicionamos nuestro programa. No renunciamos a nuestras propuestas, ni cedimos ante quienes pretendieron que para aceptar cierto tipo de simpatías yo debía atacar al presidente Gustavo Petro o desconocer el proyecto de transformación social que hemos defendido durante años”, manifestó.

Aunque el excandidato no reveló quiénes le hicieron esa sugerencia, durante los meses de campaña sostuvo reuniones con dirigentes políticos, estrategas, empresarios y líderes de diferentes sectores que buscaban conocer sus propuestas o explorar eventuales acercamientos. En ese contexto, sus declaraciones dejan entrever que algunas personas le habrían recomendado tomar distancia del Gobierno para ampliar su respaldo electoral.

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Sin embargo, Cepeda aseguró que nunca contempló esa posibilidad y que prefirió mantenerse fiel al proyecto político que representó durante toda la campaña.

“No me he maquillado, ni he dejado de ser coherente con nuestra propuesta política. Tengo una personalidad y una voz auténtica, pero también tengo lealtades construidas sobre principios y convicciones”, afirmó.

Esa postura fue evidente a lo largo de la contienda presidencial. A diferencia de otros candidatos que intentaron marcar diferencias con la administración de Gustavo Petro, Cepeda defendió de manera reiterada las principales reformas impulsadas por el Gobierno y presentó su candidatura como una continuidad del proyecto progresista.

En entrevistas y actos públicos habló constantemente de los avances que, según él, logró el Gobierno durante estos cuatro años y explicó que, en caso de llegar a la Presidencia, buscaría profundizar esas transformaciones en materia social, ambiental y económica. Nunca protagonizó enfrentamientos públicos con Petro ni hizo cuestionamientos directos a su administración. Por el contrario, insistió en que ambos compartían una misma visión de país y que su propósito era consolidar ese modelo de gobierno.

Precisamente esa cercanía terminó convirtiéndose en uno de los principales temas de discusión durante la campaña. Varios analistas y estrategas políticos señalaron que mantener un discurso tan identificado con el Gobierno pudo dificultar la conquista de votantes independientes o moderados que buscaban un cambio de estilo, aunque no necesariamente un giro ideológico.

Según esos análisis, una parte del electorado terminó percibiendo que un eventual gobierno de Cepeda sería prácticamente una continuación de la administración de Gustavo Petro, lo que habría reducido su capacidad para atraer ciudadanos inconformes con el Ejecutivo, pero abiertos a respaldar otras propuestas de centro o de izquierda.

Aunque no existe evidencia de que ese factor haya sido el determinante en el resultado electoral, la propia declaración de Cepeda confirma que la posibilidad de marcar distancia con Petro estuvo sobre la mesa durante la campaña. No obstante, decidió no hacerlo y, tras la derrota, reivindicó esa decisión como una muestra de coherencia política y de lealtad con el proyecto que defendió desde el primer día de su candidatura.

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