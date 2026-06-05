Una serie de encuentros entre Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro habría servido para redefinir aspectos clave de la campaña de segunda vuelta. Según versiones conocidas recientemente, el candidato planteó la necesidad de modificar algunas posturas que estaban provocando resistencia entre sectores del electorado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es una estrategia”: fórmula de De la Espriella no comió cuento de Petro sobre constituyente)

Las conversaciones sostenidas entre Iván Cepeda y Gustavo Petro después de la primera vuelta presidencial siguen despertando interés en el escenario político. Un artículo publicado por el diario español El País reveló detalles de los encuentros que sostuvieron el candidato del Pacto Histórico y el mandatario durante los primeros días de junio.

Según el reporte, los diálogos no fueron sencillos. Fuentes consultadas por ese medio indicaron que Cepeda buscó marcar cierta distancia frente a algunas posiciones impulsadas por Petro y le pidió dejar de insistir en asuntos que podrían perjudicar la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.

Lee También

“No fueron conversaciones fáciles. En ellas, según fuentes de su entorno, Cepeda intentó marcar distancia del presidente”, informó el citado medio, el cual aseguró que “a regañadientes”, el mandatario aceptó la principal petición del candidato.

Qué le habría pedido Cepeda a Petro

Uno de los puntos centrales de la conversación habría sido la propuesta de una asamblea constituyente, iniciativa que durante meses provocó críticas desde distintos sectores políticos e incluso inquietudes entre aliados del Gobierno. De acuerdo con las versiones conocidas, Cepeda consideró necesario apartarse de ese debate para ampliar su base de apoyos.

La postura terminó reflejándose públicamente cuando sectores afines al petrismo anunciaron que desistían de continuar impulsando la constituyente, mientras el candidato presidencial hizo un llamado a la concertación y al diálogo con fuerzas de centro y movimientos reformistas.

Las diferencias que habrían surgido en la campaña

Otro asunto que, según el informe, estuvo sobre la mesa fueron las denuncias sobre posibles irregularidades electorales. Cepeda se ha mostrado más prudente frente a ese tema y ha señalado que no existen evidencias suficientes para hablar de fraude, una posición distinta a la expresada en ocasiones por Petro.

Las revelaciones llegan en un momento decisivo para la contienda presidencial, cuando el candidato del Pacto Histórico busca sumar respaldos fuera de su electorado tradicional y construir puentes con sectores políticos que han manifestado reservas frente a algunas de las propuestas más controvertidas del actual Gobierno.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.