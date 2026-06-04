El debate sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente volvió a tomar fuerza en Colombia luego de que se recordara uno de los compromisos que firmó Gustavo Petro durante su campaña presidencial de 2018, tema que tuvo amplio debate en Blu Radio hoy. En ese momento, el entonces candidato de Colombia Humana suscribió públicamente un documento con 12 promesas de gobierno, entre las que incluyó una que hoy vuelve a ser tema de discusión política: “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.

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La firma se produjo en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde Petro apareció acompañado por Antanas Mockus y Claudia López, quienes anunciaron ese día su respaldo a su candidatura. En esa lista de compromisos, que fue presentada como una hoja de ruta para su eventual gobierno, el hoy presidente también aseguró que no impulsaría cambios constitucionales mediante una constituyente.

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La discusión reapareció en los últimos meses por las declaraciones del mandatario y de sectores cercanos al Gobierno que promovían la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para introducir reformas profundas al sistema político y social del país. La propuesta generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos.

Sin embargo, en un giro inesperado, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anunció la suspensión definitiva de la iniciativa. A través de un comunicado firmado por Armando Wuriyu Valbuena, la organización confirmó que detuvo la recolección de firmas ciudadanas y retiró formalmente el proyecto que buscaba convocar el mecanismo de reforma constitucional.

Según explicó el comité, la decisión fue tomada después de un proceso de reflexión sobre la actual coyuntura política nacional. En el documento señalaron que el momento exige buscar consensos más amplios y anunciaron que ahora concentrarán sus esfuerzos en una nueva plataforma denominada “Comité Nacional por la defensa de la vida, la democracia y las reformas sociales”.

El grupo también informó que se sumará a la propuesta de un “Gran Acuerdo Nacional”, una iniciativa que han venido impulsando figuras del Pacto Histórico como Iván Cepeda y Aida Quilcué. Con ello, el movimiento dejó en pausa la idea de una constituyente y trasladó su actividad a escenarios de movilización y concertación política.

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La postura de Iván Cepeda también marcó distancia frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente de manera inmediata. En entrevista con La FM, el candidato presidencial aseguró que no promovería ese mecanismo al llegar a la Casa de Nariño y afirmó que primero buscaría un acuerdo nacional entre todos los sectores políticos. “No lo haré, buscaré un acuerdo nacional”, dijo el aspirante, quien sostuvo que una constituyente solo tendría sentido si existiera previamente un consenso amplio entre las diferentes fuerzas del país.

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