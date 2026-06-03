La investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tuvo un nuevo movimiento dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Los representantes investigadores Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza presentaron un salvamento de voto con el que buscan que el expediente no sea archivado y que el proceso avance a otra etapa.

Sigue a PULZO en Discover

La Comisión de Acusación dio a conocer que como resultado de la investigación preliminar sobre la campaña de Petro, se encontraron posibles gastos no reportados y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales. De acuerdo con esto, el mandatario podría ser llamado a indagatoria.

Noticia en desarrollo…

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.