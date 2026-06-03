Gustavo Petro sigue arremetiendo contra gobiernos del exterior, mientras se muestra preocupado por cuestionamientos que llegan desde afuera a las elecciones de Colombia. Recientemente, el jefe de Estado le mandó sablazos a su homólogo de Chile, José Antonio Kast, por las protestas que han tomado fuerza en el país del sur del Pacífico.

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El mandatario colombiano ha replicado este miércoles 3 de junio varios videos de las movilizaciones estudiantiles contra las políticas de Kast, en las que miles de manifestantes se han aglomerado en las calles de Santiago para exigir sus derechos. En algunos de estos clips, Petro ha cuestionado la elección del actual presidente chileno.

Elegido Kazt en Chile, decidió desmontar todas las conquistas sociales del progresismo. En vez de subir impuestos a los ricos empezó a debilitar el presupuesto de la educación. Así está Chile ahora pic.twitter.com/oPvFNtv78b — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

El otrora alcalde de Bogotá también aprovechó para cuestionar el uso de la fuerza por parte de los carabineros australes en contra de los estudiantes. Lo hizo mostrando videos en los que la fuerza pública gasea y lanza chorros de agua a los manifestantes.

“Eligieron a Kast y otra vez la guerra violenta contra la juventud en Chile”, dijo Gustavo Petro en otro trino.

Eligieron a Kazt y otra vez la guerra violenta contra la juventud en Chile. https://t.co/q5mhNdRYH4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

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Los comentarios del presidente se dieron en menos de un día de que pusiera el grito al cielo porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se metiera en el panorama electoral de Colombia al mostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella. El magnate también arremetió contra Iván Cepeda y dijo que las relaciones binacionales serían mejor con el líder de Defensores de la patria.

Ante eso, Petro dijo que se debía ejercer el derecho al voto y evitar intervenciones internacionales que afecten las libertades y la democracia colombiana.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, dijo Petro.

Lo del presidente colombiano contra José Antonio Kast no es ajeno. Ya había arremetido contra él cuando el hoy presidente de Chile ganó las elecciones de ese país, lo que causó un disgusto en la diplomacia. Además, el mandatario austral felicitó a De la Espriella por ganar la primera vuelta, ya que ambos tienen ideologías de extrema derecha similares.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.