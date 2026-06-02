Gustavo Petro se mostró disgustado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Colombia. El presidente de Estados Unidos se refirió a los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo y mostró su apoyo abierto a Abelardo de la Espriella, a quien felicitó y deseó que sea el futuro jefe de Estado.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia!… Es mi honor dar a Abelardo mi apoyo completo y total”, dijo Trump a través de su plataforma digital, Truth Social.

El mandatario colombiano rechazó tales declaraciones e insinuó que se trataba de una intervención desde suelo norteamericano en las elecciones nacionales. A su vez, aseguró que esto podría afectar la libertad de la nación.

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“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, dijo Petro a través de ‘X’ (Twitter).

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

El mandatario colombiano pidió a la población que vote en “plena libertad” sin caer en esclavitud o “colonia” de cualquier otra nación. A su vez, mencionó a la lucha libertadora de Simón Bolívar y Antonio Nariño, además de pedir que no se pierda la esperanza en territorio nacional.

“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, sentenció el presidente.

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Trump aseguró que tendría una relación grata con De la Espriella y que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia serían mucho más prósperas si el líder de Defensores de la patria llega a la Casa de Nariño. Además, vio como un peligro que Iván Cepeda sea el nuevo jefe de Estado.

“Abelardo se enfrentará a un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio… Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.