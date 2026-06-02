La excandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó con dureza a los mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro después de la primera vuelta presidencial y lanzó una frase que llamó especialmente la atención.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Registraduría explicó si se puede cambiar de mesa de votación para la segunda vuelta)

“Primero, está dedicado a hundir a su candidato Iván Cepeda, cosa que me gusta y hasta le agradezco”, escribió Dávila en un extenso pronunciamiento divulgado en sus redes sociales.

Dávila hizo referencia a las denuncias de presuntas irregularidades electorales que el mandatario ha compartido durante las últimas horas, y habló de las intenciones que, para ella, tendría el presidente.

Lee También

Así es, Petro tiene cómplices informados. pic.twitter.com/fggk4JzqqT — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 2, 2026

Vicky Dávila acusó a Petro de querer desconocer los resultados para quedarse en el poder

“Petro insiste en un supuesto fraude y desconocer las elecciones”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la postura de Cepeda frente a las denuncias y señaló que el candidato ha enviado mensajes contradictorios sobre la existencia de irregularidades durante la jornada electoral.

Y es que mientras el presidente mantiene sus señalamientos, el equipo de Cepeda manifestó que no encontró evidencias que respalden esas acusaciones.

Dávila sostuvo que las denuncias del mandatario estarían relacionadas con el resultado obtenido por Abelardo de la Espriella en la primera vuelta.

“Petro está desesperado con el triunfo en primera vuelta de Abelardo de la Espriella”, escribió.

Dávila también defendió la institucionalidad electoral y aseguró que los colombianos no permitirán ser intimidados por quienes cuestionan el resultado de los comicios.

“El presidente Gustavo Petro sacó su peor cara. Se quiere quedar en el poder y está buscando una excusa”, resaltó Dávila.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.