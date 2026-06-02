De la Espriella, candidato que disputará la segunda vuelta presidencial de 2026 contra Iván Cepeda, anticipó algunas de las propuestas que impulsaría para los pensionados si llega a la Presidencia de Colombia.

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La iniciativa fue presentada por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien planteó crear nuevas oportunidades laborales para los adultos mayores mediante un modelo conocido como economía plateada.

Según explicó Restrepo, el objetivo es aprovechar la experiencia, el conocimiento y las capacidades de las personas pensionadas o mayores de 50 años, permitiéndoles seguir participando en sectores como la educación, la cultura y otras actividades productivas.

El economista aseguró que muchos jubilados aún tienen ganas, energía, talento y disposición para continuar trabajando y aportar al país.

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La propuesta surgió en medio de la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 21 de junio, luego de que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta en la primera vuelta.

De acuerdo con la ley electoral, el ganador será quien consiga más votos en esta nueva jornada de votaciones.

Actualmente, en Colombia los hombres se pensionan a los 62 años con 1.300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres lo hacen a los 57 años y con un número de semanas que disminuirá gradualmente hasta 2036.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: