El asunto se centra en una tutela que interpuso una ciudadana en contra de Abelardo de la Espriella por un incidente ocurrido hace varias semanas en el programa Piso 8 del comediante Jhovanoty.

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En dicho programa, el candidato tuvo un episodio que fue calificado como deshonroso con la periodista Laura Rodríguez al mostrar una foto de él, con comentarios machistas.

En ese sentido, la tutela expone varios puntos y decisiones en contra del abogado por el mencionado episodio.

En segundo lugar, se ordena a Abelardo de la Espriella para que, en un término inferior a 48 horas, se retracte de sus palabras; le pida excusas a la persona a la que él se dirigió; reconozca la importancia de la participación de las mujeres en el debate político electoral y que sus excusas de retractación permanezcan al menos 30 días en sus redes sociales, agrega la decisión.

(Vea también: Así fue la fiesta que hizo De la Espriella por ganar las elecciones; prohibieron celulares)

¿Qué pasó entre Abelardo de la Espriella y Laura Rodríguez, en programa de Jhovanoty?

Durante la emisión en el que fue invitado el candidato. lo que pretendía ser una entrevista marcada por la habitual “mamadera de gallo” y el tono distendido del formato, terminó cruzando una línea ética que desató el rechazo inmediato de los sectores periodísticos y defensores de los derechos de la mujer en el país.

La tensión estalló cuando De la Espriella, en medio de una conversación que giraba en torno a temas personales y de anatomía íntima, sacó su teléfono celular para enseñarle una fotografía a la presentadora y periodista Laura Rodríguez, integrante del equipo de trabajo del programa. El gesto del jurista, acompañado de un comentario subido de tono referente al tamaño de los genitales masculinos, tomó por sorpresa a la comunicadora. El hecho, que en un principio fue manejado con risas nerviosas dentro de la cabina, rápidamente fue calificado por las audiencias digitales como un claro acto de vulgaridad inapropiado para un espacio masivo de comunicación.

La respuesta de Laura Rodríguez no tardó en trasladarse a los canales digitales, donde expuso la gravedad de lo ocurrido desde su perspectiva como mujer y profesional de los medios. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la presentadora confesó públicamente haberse sentido “vulnerada, acosada y asqueada” por la actitud del invitado, encendiendo un debate nacional sobre el machismo arraigado en los espacios de entretenimiento y los límites del humor frente al respeto hacia las mujeres en los entornos laborales.

Ante la oleada de críticas y la rápida viralización del reclamo de Rodríguez, Abelardo de la Espriella se vio obligado a emitir un pronunciamiento público a través de su cuenta de X (antes Twitter) para intentar contener los daños. Sin embargo, la redacción de sus disculpas terminó avivando aún más la controversia. El líder político justificó su comportamiento argumentando que el incidente ocurrió en un “contexto humorístico y ameno”, añadiendo que si ella se había sentido incómoda, él le ofrecía excusas, una fórmula que analistas de medios tildaron de evasiva y carente de una verdadera autocrítica.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: